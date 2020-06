Hohen Neuendorf

Was wäre, wenn alle Bäcker, Supermärkte, Cafés und Eisdielen der Stadt auf Einwegbecher verzichten und stattdessen einen gemeinsamen Pfandbecher herausgeben würden? Die Idee, Hohen Neuendorf zu einer Einwegbecher-freien Stadt zu machen, stieß bei der Abstimmungsveranstaltung zum Bürgerhaushalt 2019 auf viel Zustimmung, denn mit 128 Stimmen landete der Vorschlag auf dem dritten Platz insgesamt und auf dem ersten Platz in der Kategorie „Umwelt & Natur“. Die Stadt plant, einen Grundstock an Bechern zu kaufen und an beteiligte Geschäfte zu verteilen. Über ein Pfandsystem soll sichergestellt werden, dass die Becher für lange Zeit im Umlauf bleiben. Die Stadtverwaltung ruft nun alle lokalen Gewerbetreibenden, die Kaffee und andere Heißgetränke in Einwegbechern verkaufen, dazu auf, ihr Interesse an der stadtweiten Einführung eines Mehrwegsystems mitzuteilen.

Unterstützerinnen und Unterstützer dieser Idee können dafür eine Mail an marketing@hohen-neuendorf.de senden.

