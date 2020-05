Keller unter Wasser: Problem im Borgsdorfer Grenzweg spitzt sich zu

Borgsdorf/Birkenwerder

Immer wieder kommt es vor, dass den Anwohnern im Grenzweg und den benachbarten Straßen das Wasser im Keller steht. „Seit dem extremen Starkregen im Sommer 2017 hat sich das Problem zugespitzt“, berichtet Manfred Hick, der zwar nicht in dieser Straße wohnt, aber dennoch als ehemaliger Hohen Neuendorfer Stadtverordneter mit der Thematik vertraut ist. Doch die Geschichte reicht noch viel weiter zurück. Manfred Hick selbst wohnt seit Jahrzehnten in Borgsdorf. „Beim Autobahnbau in den 70er-Jahren ist Schichtwasser angefallen, welches über eine Drainage zur Briese geleitet wurde. Es folgten sehr viele heiße trockene Sommer, sodass die Keller meistens verschont blieben, es sei denn, die Leitung war verstopft“, berichtet der 71-Jährige.

Der Grenzweg trennt die beiden Orte Borgsdorf und Birkenwerder. Quelle: Enrico Kugler

Anzeige

Später wurden in Birkenwerder-Nord viele neue Häuser gebaut. Der die beiden Gemeinden trennende Grenzweg besteht aus einem am südlichen Rand gelegenen Fahrweg und dem anschließenden Grünstreifen, die zu Birkenwerder gehören, sowie dem nördlichen Fahrweg, der überwiegend zu Borgsdorf gehört.

Weitere MAZ+ Artikel

Konzepte werden erarbeitet

Sowohl die Stadt Hohen Neuendorf als auch die Gemeinde Birkenwerder haben bereits Lösungswege für dieses Problem gefunden. „Die Stadt Hohen Neuendorf hat sich auf den Weg der umfassenden Analyse gemacht, woher das Wasser in Problemlagen kommt. Illegale private Einleitung von Regenwasser in die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanalisation ist dabei genauso ein Problem wie inzwischen verdichtete beziehungsweise versiegelte Oberflächen oder Schichtenwasser“, erklärt Pressesprecher Daniel Dinse. „Die bezeichnete Drainage am Grenzweg ist dabei ebenfalls Bestandteil der Untersuchung. Die Anlage soll zukünftig durch weitere Drainagen in der nahen Umgebung entlastet beziehungsweise ersetzt werden. Im städtischen Haushalt 2021 sollen Mittel dafür eingeplant werden. Konkret sollen der bisher unbefestigte Platanenweg sowie der unbefestigte Heideweg schnellstmöglich ausgebaut werden und im Zuge der Maßnahme ebenfalls Drainagen erhalten“, heißt es weiter.

Bei einigen Anwohnern steht immer wieder das Wasser im Keller. Quelle: Enrico Kugler

Als zentrale Säule zum Umgang mit Niederschlagswasser lässt die Stadt aktuell ein Niederschlagswasser-Beseitigungskonzept erarbeiten, begonnen wurde mit dem Stadtteil Borgsdorf. Dieses soll unter anderem das Sammeln, Fortleiten und Versickern von Regenwasser regeln und das gesamte städtische Entwässerungsnetz modern, großflächig und nachhaltig gestalten. „Für das Aufgabengebiet Niederschlagswasser hat die Stadtverwaltung angesichts der Bedeutung sogar eine Personalstelle geschaffen“, sagt Daniel Dinse. Nach der Erarbeitung des Konzepts wird es die Stadt Hohen Neuendorf in den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorlegen und hat damit eine wichtige Voraussetzung für den Ausbau des Niederschlagswassernetzes geschaffen.

Verschiedene Arten von Böden

Die Kommunen haben auch die Möglichkeit, diese Aufgabe an entsprechende Zweckverbände zu übergeben. Im Fall der Gemeinde Birkenwerder ist der Zweckverband Fließtal mit dieser Aufgabe betraut. Für den Bereich Birkenwerder-Nord, also den Grenzweg und die südlich davon gelegenen Straßen bis an die Autobahn heran, wird das vorhandene Entwässerungskonzept gerade durch den Zweckverband, der für die Planung, den Bau und die Pflege der Entwässerungseinrichtungen zuständig ist, überarbeitet. Bei der Entwässerung müssen die verschiedenen Systeme, Möglichkeiten und Bedürfnisse unterschieden werden. „In Bereichen mit sandigen trockenen Böden möchte man das Niederschlagswasser eher vor Ort halten und versickert es daher lokal“, erklärt Peter Umierski vom Bauamt der Gemeinde Birkenwerder.

Manfred Hick wünscht sich, dass die neuen Konzepte eine Verbesserung herbeiführen. Quelle: ENRICO KUGLER

„In Bereichen mit bindigen Böden, also lehmigen oder tonigen Böden, versickert das Niederschlagswasser nur sehr langsam und muss abgeführt werden, zum Beispiel durch eine Regenwasserkanalisation.“ Hat man es mit Schichtenwasser zu tun, also einer Wasseransammlung auf einer undurchlässigen Bodenschicht, wie Lehm oder Ton, dann könnte man dieses mit einer Drainagerohrleitung fassen und – sofern gewünscht und durch die untere Wasserbehörde zugelassen – ebenfalls aus diesem undurchlässigen Bereich abführen. „In Birkenwerder-Nord haben wir es mit allen drei Fällen zu tun, dies macht eine genaue Betrachtung der jeweiligen Bodenarten und -schichtungen sowie eine gründliche Planung erforderlich.“ Manfred Hick ist erfreut, dass bereits von vielen Seiten an der Thematik gearbeitet wird. „Ich lasse nicht locker, bis das Problem gelöst ist“, beteuerte der Rentner und sachkundige Einwohner im Bauausschuss der Stadt Hohen Neuendorf.

Von Wiebke Wollek