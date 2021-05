Nach dem Kistenplatz sowie den Spielplätzen am Wolfsee und auf dem Adolf-Damaschke-Platz kommt nun eine weitere Anlage hinzu: an der Ecke Schillerpromenade/Heinrich-Heine-Straße entstand unweit der Havel ein Wasserspielplatz mit angegliedertem Picknickplatz.

Erich (9), Oskar (7), Anna (8) und Alexander (6) nehmen den neu gestalteten Spielplatz an der Schillerpromenade in Hohen Neuendorf in Besitz (v.l.). Quelle: Enrico Kugler