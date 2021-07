Klage von Birkenwerder zur 380-kV-Leitung: Wenig Hoffnung nach Verhandlung

Birkenwerder/Berlin

Im Klageverfahren gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Bau der 380-kV-Höchstspannungsleitung ist am Dienstag vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt worden. „Das Urteil wird am 27. Juli um 15 Uhr verkündet“, fasst Bürgermeister Stephan Zimniok (IOB/BiF) die gut vierstündige Verhandlung zusammen. Mit einem guten Gefühl allerdings habe er den großen Sitzungssaal nicht verlassen , gibt der Verwaltungschef zu. Aus seiner Sicht würde es an ein Wunder grenzen, wenn das Gericht seine im Eilverfahren bereits getroffene Entscheidung noch einmal revidieren würde. Und auch die Äußerungen der Richterin während der Verhandlung hätten eher darauf hingedeutet, dass eher den Argumenten der beklagten Seite gefolgt wird.

Interessen der Gemeinde und der Anwohner nicht angemessen berücksichtigt

Dabei handelt es sich um das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR) als jene Behörde, welche in Form des sogenannten Planfeststellungsbeschlusses die Baugenehmigung für die neue Höchstspannungsleitung erteilt hat. In dem Genehmigungsprozess seien die Interessen der Gemeinde Birkenwerder und ihrer Bewohner nicht ausreichend berücksichtigt und Fehler im Beteiligungsverfahren gemacht worden, so die Argumentation der Klägergemeinschaft. Neben der Gemeinde besteht diese aus einer Privatperson sowie dem Umweltverband Birkenwerder – Hohen Neuendorf.

Bürgermeister: „Verschandelung des Ortsbildes“

Die drei Anwälte hätten noch einmal alle Argumente und vor allem die Vorschläge für mögliche Alternativen vorgetragen, so Stephan Zimniok. Statt eines gut 80 Meter hohen Freileitungsmastes sei im Bereich Birkenwerder und Hohen Neuendorf ein Tunnel beziehungsweise eine Erdverkabelung für die neue 380-kV-Leitung denkbar, um die zusätzlichen Belastungen für die Anwohner möglichst gering zu halten. Durch die künftig sechsspurige A 10 und die Bahntrasse seien diese ohnehin bereits genug gebeutelt. Unverständlich sei ihm allerdings, warum das Gericht mutmaßlich die übergeordneten Interessen „höher bewertet als eine Verschandelung des Ortsbildes sowie die zusätzliche Belastung der Menschen in Birkenwerder“, sagte der Bürgermeister. Außerdem vermissen die Kläger die Unterstützung der Landesregierung.

Beeindruckend: die Fassade des Bundesverwaltungsgerichtes. Quelle: privat

Noch stehe nicht fest, ob er zur Urteilsverkündung noch einmal nach Leipzig fahre, gestand Stephan Zimniok. Dort werde schließlich noch die Frage einer möglichen Entschädigung zu klären sein. Der Verwaltungschef hatte eigens seinen Urlaub in Italien unterbrochen, um die Verhandlung zu verfolgen. Dabei ergriffen er und der Privatkläger auch das Wort, wobei die Richterin deutlich gemacht habe, dass es sich um keinen Anhörungstermin mehr handele. Zwei Anträge hatten die Kläger gestellt: Erstens sollte das Verwaltungsgericht prüfen, ob das Vorhaben an sich gesetzeskonform ist. Zweitens soll geprüft werden, ob die vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) geforderte Bürgerbeteiligung umgesetzt wurde. „Wir sind der Meinung, dass dies nicht der Fall ist“, sagt der Bürgermeister. Noch am Abend kehrte er zurück nach Bergamo. Noch bis Sonnabend erholt er sich mit seiner Familie am Gardasee.

Von Helge Treichel