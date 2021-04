Dieses Stück Fleisch erfreut sich in den Küchen der Welt großer Beliebtheit, weiß Spitzenkoch Michael Karow aus Stolpe. Dort betreibt er das Restaurant „Almrausch“ und auch dort steht das Beef Wellington auf der Karte. In der MAZ-Serie „Rezept des Monats“ lässt der Feinschmecker die Leser wieder bei der Zubereitung des Filets in seinen Kochtopf gucken.