Die Mitarbeiter der Marina und des Wirtshauses „ Havelbaude“ trauern um ihren Freund, Kameraden, Familienmitglied und ihren langjährigen Hafenmeister Peter-Benno „ Pedda“ Brinkbäumer. Der 58-Jährige habe seinen Frieden am 15. Mai dieses Jahres nach langer Krebserkrankung gefunden.

„ Pedda“ hatte seinen Platz in der Marina Havelbaude im Jahre 2004 gefunden, schreibt das zwölfköpfige Team in einem Nachruf. 16 Jahre lang habe er in dem Hafen in der Niederheide gearbeitet und sei vielen Besuchern der „ Havelbaude“ als Hafenmeister bekannt. „Sein Herz schlug für die Seefahrt. Hier bei uns an der Binnenwasserstraße verbrachte er viele glückliche Jahre und half mit seiner menschlichen Art uns allen hier, nicht nur als Hafenmeister“, heißt es weiter. Marina-Chef Alexander Lorenz spricht von einem sehr großen Verlust, der das ganze Team hinsichtlich des frühen Zeitpunkts sehr überrascht habe.

Der Wind habe sich gedreht und den Freund und Mitarbeiter nun „in Frieden auf einem anderen Meer segeln lassen“. Die Kollegen verabschieden sich in Liebe und Dankbarkeit: „ Pedda, wir vermissen dich!“

