Hohen Neuendorf

Das wechselhafte Wetter wäre in diesem Fall kein Problem gewesen, aber es blieb bei wenigen Regentropfen bei diesem Anlass: In unmittelbarer Nähe zum Radfernweg Berlin-Kopenhagen entstand an der Schillerpromenade in Hohen Neuendorf ein überdachter Radwander-Rastplatz mit Trinkwasserspender, Picknicktisch und Fahrradständern. Und Landrat Ludger Weskamp (SPD) ließ es sich nicht nehmen, bei der offiziellen Übergabe dabei zu sein. Schließlich hatte der Landkreis das Fördermittelmanagement für die von Bund und Land geförderte Maßnahme übernommen.

Das Errichten des Rastplatzes war im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsinfrastruktur“ (GRW-Infrastruktur) gefördert worden. Bereits im Mai 2019 hatte der Landkreis für insgesamt drei Projekte, die mit dem Fernradwanderweg verknüpft sind, Zuschüsse aus diesem Fördertopf beantragt. Neben dem Rastplatz waren das eine beleuchtete Querungshilfe für die L 171 zwischen Hennigsdorf und Stolpe samt angrenzenden Radweglückenschluss sowie der grundhafte Ausbau eines 500 Meter langen Teilstück des Radfernweges durch den Stadtpark Conradsberg in Hennigsdorf. Für alle drei Projekte waren das insgesamt 631.000 Euro, wobei knapp 100.000 Euro auf den Rastplatz in Hohen Neuendorf entfallen.

Die Bauarbeiten für den Rastplatz hatten Anfang August 2020 begonnen und waren von der Tharo Straßen- und Tiefbau GmbH mit Sitz in Eberswalde übernommen worden. Zusammen mit den Baunebenkosten von 60.000 Euro und den Kosten für den angeschlossenen Spielplatz waren insgesamt 410.000 Euro in das Projekt in Hohen Neuendorf investiert worden.

Der Landrat bezeichnete sowohl den Standort als auch die Ausführung als „sehr gelungen“. Die Kombination mit dem Spielplatz mache das Gesamtensemble zu einem Ausflugsziel für die ganze Familie. Er selbst habe an dieser Stelle bereits viel Zeit verbracht – beim Spielen mit seinem Sohn. Der sei inzwischen „zwei Zentimeter größer als ich“, stellte Ludger Weskamp mit etwas Melancholie, aber auch Stolz in der Stimme fest.

Der neue Spiel- und Rastplatz an der Schillerpromenade in Hohen Neuendorf. Quelle: Helge Treichel

Der Radfernweg sei von Anfang an ein Gemeinschafts- und Solidarprojekt aller beteiligten Städte und Gemeinden gewesen, stellte der Landrat fest. Dies sei so geblieben, nachdem nun Teilbereiche instand gesetzt oder aufgewertet werden müssen. Die Raststelle bietet Gelegenheit für ein Picknick, sich am Trinkbrunnen zu laben und die mitgebrachten Wasserflaschen aufzufüllen. Im Abschnitt zwischen Hennigsdorf und Briesetal hatte es bislang nur eine unzureichende Infrastruktur für Radfahrerinnen und Radfahrer gegeben, wird das Projekt begründet. Die Kombination mit dem Spielplatz habe sich sehr gut angeboten. „Es ist chic geworden und ein weiteres Highlight für Oberhavel“, sagte Weskamp.

Planerin und Diplom-Ingenieurin Verena von Löbbecke vom Berliner Büro für Garten- und Landschaftsarchitektur bezeichnete den Rast- und Spielplatz als „reizvolles Projekt“. Die Herausforderung habe darin bestanden den Altbestand in die Neugestaltung einzubeziehen und vorhandene Gehölze zu erhalten. Der Wasserspielplatz sei ihr ein großes Anliegen gewesen. Das Ergebnis sei nicht nur attraktiv für Anwohner, sondern auch als Ausflugsziel.

Von Helge Treichel