Kommunaler Wohnungsbau in Hohen Neuendorf nimmt die nächste Hürde

Hohen Neuendorf

Den Bebauungsplan Nr. 69 „Wohnbebauung an der Feldstraße/Ecke Oranienburger Straße, Stadtteil Hohen Neuendorf“ haben die Hohen Neuendorfer Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Zugleich haben sie die Begründung zum Bebauungsplan gebilligt. Die Stadtverwaltung wird damit beauftragt, die Satzung auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen. Vor diesem Satzungsbeschluss waren bereits der Abwägungsbeschluss sowie ein Beschluss zur Änderung des Geltungsbereichs einstimmig gefasst worden.

Kommunaler Wohnungsbau für Hohen Neuendorf

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Hohen Neuendorf (WWH) beabsichtigt, auf den kommunalen Grundstücksflächen an der Feldstraße/Ecke Oranienburger Straße in dem 7155 Quadratmeter großen Plangebiet Mehrfamilienwohnhäuser zur Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum zu errichten. Ein Änderungsantrag der FDP-Fraktion, die Vollgeschosszahl von drei auf zwei zu reduzieren, ist mit nur zwei Ja-Stimmen abgelehnt worden. Zuvor hatte Bürgermeister Steffen Apelt dafür appelliert, die Wirtschaftlichkeit des städtischen Vorhabens nicht zu gefährden. Ohnehin würde sich die Bebauung nach den ersten Entwürfen der Architekten sehr gut in die vorhandene Eigenheimbebauung eingliedern.

Von Helge Treichel