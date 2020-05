Krach auf dem Damaschke-Spielplatz: Anwohner fordern teilweisen Rückbau

Hohen Neuendorf

Mehr Licht, neue Beschilderung, Heckenpflanzungen. Das war im November die Reaktion der Stadtverwaltung und der Kommunalpolitiker auf die regelmäßigen abendlichen und nächtlichen Ruhestörungen auf dem vor zwei Jahren eingeweihten Spielplatz auf dem Adolf-Damaschke-Platz in Hohen Neuendorf. Die Lampen sind installiert, die übrigen Maßnahmen stehen in der Stadtverordnetenversammlung erst noch zum Beschluss, informierte Rathaus-Sprecherin Ariane Fäscher auf Nachfrage. Die vorliegende Vorlage sehe vor, dass Streetworker Andreas Witt mit den Jugendlichen eine Nutzungsordnung aushandelt.

Doch die Anwohner sind schon jetzt unzufrieden, wie bei einem Ortstermin am Dienstagabend (26. Mai) deutlich wurde. Mit den Stadtverordneten Michael Heider ( CDU) und Thomas Kay ( AfD) hatten sich die Anwohner zwei Mitglieder des Ausschusses für Bauen, Ordnung und Sicherheit eingeladen, zwei Kommunalpolitiker ihres Vertrauens. Die Anwohner bleiben bei ihrer Forderung: Das komplette Gelände soll eingefriedet werden, Basketballkorb und Tischtennisplatte sollen zurückgebaut werden. Dafür böte sich das Sportgelände hinter dem Rathaus an.

Während des Ortstermins auf dem Adolf-Damaschke-Platz. Quelle: Helge Treichel

Die neun erschienenen Anwohner machen auch klar, dass sie sich bislang gründlich missverstanden fühlen. Ihr Ärger entzündete sich an einem Artikel in einem Informationsblatt der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen über den Damaschke-Platz. „Hier prallen im Sommer 2019 unterschiedliche Interessen, Wertvorstellungen und soziales Verhalten aufeinander“, schreibt die Stadtverordnete Nicole Florczak. „Es am zu Auseinandersetzungen zwischen Anwohner*innen und Jugendlichen.“

Stephan Becker hatte auch das Gespräch mit den Ruhestörern gesucht und wurde dabei im Juli vergangenen Jahres von zwei Jugendlichen verletzt ( MAZ berichtete). Der 54-Jährige hatte nun den Ortstermin initiiert. „Mir ist egal, welche Parteien hier zusammenstehen“, sagt er. „Hauptsache die Politiker hören endlich mal zu.“ Er bringt an diesem Abend ein langes Schreiben mit, in dem sich seine Frau Monika Becker Luft macht: „Uns als Anwohner ist unklar, wie man unser Anliegen so missverstehen kann und durch diesen Artikel in diese Diskussion so viel Schärfe hinein bringen muss“, schreibt die 46-Jährige. „Wir wollen niemanden abzäunen und kontrollieren. Nein, wir wollen einfach ein bisschen Ruhe zurück an Sonn- und Feiertagen – und unseren nächtlichen Erholungsschlaf.“ Sie fragt auch, warum das zu Corona-Zeiten komplett eingezäunte Gelände von Polizei und Ordnungsamt regelmäßig kontrolliert wurde, jetzt, da es wieder frei zugänglich ist, aber nicht mehr. „Das verstehe wer will –wir nicht“, schreibt Monika Becker.

Stein des Anstoßes: die Tischtennisplatte und der Basketballkorb. Quelle: Helge Treichel

Um die Notwendigkeit solcher Kontrollen zu verdeutlichen, erinnert Monika Becker an das vergangene Jahr: „Polizeieinsätze, Gespräche mit Jugendlichen, nächtliche Ruhestörungen, Schlägerei mit Körperverletzung, Beschädigung der Wahlplakate, Alkohol und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, mehrere Anzeigen, zerschlagen von Flaschen (Randale), Belastungsprobe der Spielgeräte (acht bis zehn Personen auf einer Schaukel). Und sie legen ein Protokoll der aktuellen Polizeieinsätze wegen Ruhestörung vor, noch vor Corona: 21. Dezember, 10., 16. und 20. Januar, 2., 5. und 9. Februar. Auch jetzt, seit der Öffnung, würden Jugendliche und sogar Erwachsene bis spät in die Nacht Basketball spielen, die Musik dazu aufdrehen und johlend „chinesisch“ Tischtennis spielen.

Als Hohn und als „Sozialromantik“ empfinden sie und auch Thomas Kay den Ansatz der Bündnisgrünen: „Wir setzen uns für ein Miteinander und Verständigung ein“, heißt es in dem Artikel. „Öffentliche Plätze sind uns wichtig. Sie gehören zum demokratischen Leben einer Stadt. Wir sollten Begegnungen in solchen Räumen fördern und schützen. Abzäunen und kontrollieren halten wir für den falschen Weg.“

Michael Heider (CDU, r.) im Gespräch mit Anwohnern. Quelle: Helge Treichel

„Der Zeitpunkt des Redens ist vorbei, jetzt muss gehandelt werden“, sagt Michael Heider in der Vor-Ort-Runde. Thomas Kay spricht sich dafür aus, den Spielplatz wieder zu einem reinen Kinderspielplatz zu machen, was er vorher ja auch gewesen sei. Parallel müssten neue Angebote für Jugendliche an weniger lärmkritischen Punkten geschaffen werden. Und es sei ratsam, eine Satzung über die Benutzung der stadteigenen Spielplätze zu beschließen – so wie es in der Stadt Fürstenwalde/ Spree bereits gehandhabt werde.

Die Anwohner haben angekündigt, das Thema erneut an die Kommunalpolitiker heranzutragen, voraussichtlich bereits in der Stadtverordnetenversammlung an diesem Donnerstag, 28. Mai (Beginn: 18.30 Uhr im Rathaussaal). Sie wollen verhindern, wie Monika Becker es ausdrückt, dass „eine unvernünftige Minderheit der Mehrheit diesen Raum zerstört“. Denn eines betonen die Anwohner: Gegen den Spielplatz an sich hätten sie nichts einzuwenden. Nur rücksichtslosen Krach zu unmöglichen Zeiten wollen sie nicht länger hinnehmen.

Der umstrittene Basketballkorb. Die Prallgeräusche des Balls sorgen für besonders viel Frust. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel