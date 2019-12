Kreistag Oberhavel: Gute Nachricht für Gymnasien

Oranienburg

Einstimmig votierten Oberhavels Kreistagsabgeordnete in der Fortsetzung der am 4. Dezember begonnenen Kreistagssitzung für die Erstellung eines Maßnahmen- und Zeitplans dringend benötigter notwendiger baulicher Verbesserungen und Anpassungen sowohl am Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf sowie am Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium in Hennigsdorf, den die CDU-Fraktion eingebracht hatte.

Das Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf. Quelle: Robert Roeske

Die Verwaltung hat damit nun vier Monate Zeit, den Beschluss mit Inhalt zu füllen, denn vorgelegt werden soll der Maßnahmen- und Zeitplan bereits im April 2020. Festgelegt wurde durch das Votum der Kreistagsabgeordneten zugleich, dass durch den Landkreis im Zuge der zu planenden Baumaßnahmen dafür benötigte investive Mittel in die entsprechenden Haushalte einzuplanen sind. Eine Realisierung der Anpassungen von Klassen-, Fachraum- und Sozialraumstrukturen in beiden Gymnasium soll spätestens zum Schuljahr 2023/24 erreicht werden.

Mundt : „Letztendlich freuen wir uns natürlich über das klare Signal, welches der Kreistag mit diesem Beschluss nun aussendet.“

Nicole Walter-Mundt, Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, zeigte sich nach der Sitzung zufrieden: „Grundsätzlich haben wir mit diesem einstimmigen Votum nicht gerechnet, insbesondere da die SPD-Fraktion zuvor in Fach- und Kreisausschuss noch anders gestimmt hat. Letztendlich freuen wir uns natürlich über das klare Signal, welches der Kreistag mit diesem Beschluss nun aussendet.“

Die Dringlichkeit baulicher Anpassungen aufgrund der seit Jahren gestiegenen Schülerzahlen sei sowohl am Marie-Curie-Gymnasium als auch am Puschkin-Gymnasium eklatant. „Immer wieder wurde zuletzt die Zügigkeit erhöht. Dem muss – auch in baulicher Hinsicht – endlich mal Rechnung getragen werden. Wir brauchen konkrete Maßnahmen, es muss endlich vor Ort etwas passieren“, drängt Nicole Walter-Mundt.

Gleichzeitig heiße dies nicht, dass andere Schulen im Landkreis aus dem Fokus geraten. „Uns sind alle Schulen wichtig. Jeder investierte Euro in Bildung ist ein guter Euro. Aber irgendwo müssen wir jetzt mal anfangen und loslegen“, sagt sie. Dies war auch die parteiübergreifende Aussage aller Fraktionen, bevor sie am späten Mittwochabend dem Antrag zustimmten.

Von Nadine Bieneck