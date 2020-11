Kritik am Haushaltsplan: Doch keine zwei Millionen Euro für den Kulturbahnhof?

Hohen Neuendorf

Vergangene Woche hatte die Stadt Hohen Neuendorf den Plan für den Haushalt 2021 vorgestellt. Zwei Millionen Euro sollten demnach für den Kulturbahnhof investiert werden. Hans-Joachim Guretzki, Fraktionsvorsitzender Stadtverein, wies in einer E-Mail an die MAZ-Redaktion darauf hin, dass im Plan, der letztlich am Donnerstag vergangener Woche beschlossen wurde, nur etwa eine halbe Million Euro veranschlagt sind. „Hier wird den Bürgern wieder einmal Sand in die Augen gestreut. Vor einem Jahr, zur Haushaltsdebatte für den diesjährigen Haushalt 2020, gab es viele Stimmen aus der Bürgerschaft, die endlich einen Baufortschritt sehen wollten. Der Bürgermeister stellte von sich aus eine Million als Kreditaufnahme in den Haushalt ein. Das beruhigte die Gemüter: Aber getan hat sich das ganze Jahr nichts“, beklagt Guretzki. Stadtsprecherin Ariane Fäscher erklärt dazu auf Nachfrage, dass die zwei Millionen tatsächlich für das Projekt vorgesehen sind, im Jahr 2021 jedoch nur 545 000 Euro davon ausgegeben werden können, weil die Baugenehmigung noch fehlt. Dieses Geld werde für Planung und Vorbereitungen gebraucht. Die übrigen anderthalb Millionen stehen zur Verfügung, wenn die Baugenehmigung vorliegt. Tatsächlich stammt die Zahl zwei Millionen noch aus einer Liste, die im Frühjahr erstellt wurde. Im Laufe der Planungen ist dann nochmal eine Änderungsliste aufgestellt worden. Die Zahl sei beim Pressetermin also versehentlich genannt worden. „Das Projekt wird aber vonseiten der Stadt an keiner Stelle infrage gestellt“, stellt Ariane Fäscher klar.

Von Wiebke Wollek