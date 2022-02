Hohen Neuendorf

Die gesperrte Bahnüberführung in der Karl-Marx-Straße in Hohen Neuendorf führt auf der Umleitungsstrecke „in den Stoßzeiten zu unsäglichen Situationen“, sagte Einwohnerin Sabine Laustat während der Einwohnerfragestunde der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Das betreffe insbesondere die Hennigsdorfer Straße.

Verkehrsproblem in Hohen Neuendorf: „Man kann sich nicht mehr ausweichen“

Der Stau werde ihrer Ansicht nach durch das fehlende Parkverbot ausgelöst. Da viele Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht werden, komme es zu einem starken Stau – „und man kann sich nicht mehr ausweichen“. Dadurch entstünden zum Teil „verschärfte Situationen“. Als Fußgängerin habe sie einmal beobachten können, dass elf Autos rückwärts fahren mussten, weil der Bus nicht mehr vorbeikam. Die Frage sei also, ob ein Parkverbot eingerichtet werden kann, um die Situation zu entschärfen.

Die Hennigsdorfer Straße in Hohen Neuendorf ist aktuell und voraussichtlich noch mindestens bis Mitte 2023 eine Umleitungsstrecke. Quelle: Helge Treichel

Zweiter Problempunkt sei der Kurvenbereich. Hier könne der herannahende Gegenverkehr nicht gut überblickt werden. Dadurch stünden sich Autos unter Umständen gegenüber, was sie als „extrem gefährlich“ einschätze.

Bürgermeister antwortet sofort

„Die Situation ist uns bekannt“, sagte Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) direkt in der Einwohnerfragestunde. Die Stadt habe es sich beim Ausweisen der Umleitung jedoch „nicht leicht gemacht“. Aber irgendwo habe die Umleitung entlanggeführt werden müssen. „Wir können die Situation gerne noch mal evaluieren“, sagte der Bürgermeister. Zudem stellte er in Aussicht, möglicherweise im Bereich der Kurve noch einmal nachzujustieren. Dass dort auch ein Mittelstrich fehle, wodurch Autos auf der Gegenspur fahren würden, merkte die Einwohnerin ergänzend noch zusätzlich an. Der Bürgermeister sicherte zu, diese Hinweis noch mit aufzunehmen. Er wies zusätzlich darauf hin, dass auf der Strecke ausschließlich Anwohner und Anlieger der Niederheide unterwegs sind. Und er rief Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung in Erinnerung: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.“

Baufachbereichsleiter: „Wir sehen keinen Anlass zu handeln.“

Dass es genau daran mitunter hapert, stellte auch Bau-Fachbereichsleiter Michael Oleck auf MAZ-Nachfrage fest. Am Mittwochvormittag habe er sich die Situation noch einmal vor Ort angeschaut. „Wir sehen gegenwärtig keinen Anlass zu handeln“, fasste er das Ergebnis mit Blick auf die Parksituation zusammen. Auch seitens der Oberhavel-Verkehrsgesellschaft (OVG) gebe es keine diesbezüglichen Hinweise und Einwendungen.

Gegensätzliche Interessenlagen

Beim Bewerten der Verkehrssituation würden ohnehin verschiedene Sichtweisen aufeinandertreffen. Neben den Befürwortern einer freien Fahrstrecke gebe es die direkten Anwohner, die dringend davor warnen, das bestehende Halteverbot auszuweiten. Einerseits wegen der Parkmöglichkeiten, andererseits wegen des bestehenden Tempolimits von 30 km/h. Leider sei angesichts der abschnittsweise schnurgeraden Strecke die Verlockung sehr groß, „die 30 sehr großzügig auszulegen.“, sagte Michael Oleck und fügt hinzu: „Wenn wir die Straße komplett frei machen, zieht das andere Probleme nach sich.“

In Höhe Rosenthaler Straße soll es Veränderungen geben

Handlungsbedarf werde allein im Bereich der Rosenthaler Gärten (Rosenthaler Straße) gesehen. „Da müssen wir nachsteuern“, sagte der Fachbereichsleiter für Bauen mit Blick auf die unübersichtliche Situation.

Die Bauarbeiten an der Bahnbrücke verzögern sich aufgrund unvorhergesehener Probleme (Gasleitung) voraussichtlich bis Ende 2023.

Von Helge Treichel