Gebratenes Zanderfilet mit Dillsauce, Winzerkraut und Salzkartoffeln: Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. So erging es wohl auch Sternekoch Robin Pietzsch. Er war von dem Gericht begeistert und schickte Maria Scholz aus Stolpe eine Runde weiter. Sie war Teilnehmerin der Sendung „Küchenschlacht“ im Nachmittagsprogramm des ZDF – und kam bis ins Finale. Für die MAZ gab die 31-Jährige nun einen Einblick hinter die Kulissen der Fernsehproduktion.

„Damit habe ich gar nicht mehr gerechnet“, sagt Maria Scholz. Ihre Bewerbung lag zwei Jahre zurück. Im Dezember kam der Anruf: „Haben Sie noch Interesse?“, fragte eine Mitarbeiterin der Produktion. Da musste Maria Scholz nicht lange überlegen und sagte zu. Im Februar reiste sie zur Aufzeichnung nach Hamburg. Fünf Tage lang war sie im Studio, gab Interviews und kochte fünf verschiedene Gerichte. Letztlich belegte sie den zweiten Platz.

Wie ein Profi am Herd

„Schon früher habe ich die Sendung gerne mit meinen Eltern geschaut“, erzählt die junge Mutter aus Stolpe. Nun konnte sie live dabei sein und das sogar als Kandidatin. „Leider durfte ich wegen Corona keine Begleitperson mitnehmen.“ Dennoch hat sie ihre großen Auftritte vor den vielen Fernsehkameras gut gemeistert. Sie war sogar ein wenig froh, dass kein Publikum mit im Studio saß. Das hätte die Aufregung sicherlich noch weiter in die Höhe getrieben, sagt sie.

In der Küche fühlt sie sich wohl: Maria Scholz aus Stolpe stellte ihre Kochkünste bei der Küchenschlacht (ZDF) unter Beweis. Quelle: Enrico Kugler

Maria Scholz kocht für ihr Leben gern. „Von Freunden und Familie habe ich bisher immer ein tolles Feedback erhalten.“ Das Talent der 31-Jährigen haben nun sogar Sterneköche bestätigt. Ihr Leibgericht „Hähnchenfilet in Tomaten-Kokos-Sauce mit gebratenen Garnelen, Koriander-Couscous und Sesam-Parmesanchip“ brachte sie am Montag in der ersten Maiwoche eine Runde weiter. Hier waren die Folgen mit der 31-Jährigen aus Stolpe im Fernsehen zu sehen.

Seezungenröllchen nicht ganz gar

Die Mutter eines zweijährigen Sohnes erinnert sich gern an die Aufzeichnung der Sendung zurück. Als Andenken erhielt sie von Sternekoch und Moderator Johann Lafer ein Buch und einen handgeschriebenen Brief. Fünf Gerichte lieferte Maria Scholz in dieser Woche ab: Leibgericht, Vorspeise, „Mamas-Küche“, Vegetarisch und das Finalgericht des Moderators. Dafür hatte sie jeweils nur 35 Minuten Zeit. Die Seezungenröllchen am letzten Tag waren nicht ganz gar. Das vermieste ihr den Sieg.

Johann Lafer kam zu ihr an den Tisch und erklärte, dass die Seezungenröllchen durch seien. „Es war sein Gericht, deshalb habe ich auf ihn gehört“, ärgert sich Maria Scholz heute. Hätte sie auf ihr Bauchgefühl vertraut und alles nach Plan abgearbeitet, wäre die Show vielleicht anders ausgegangen, mutmaßt die 31-Jährige. Der Sieg ging schließlich an Gegenkandidat Maurice Reinhard. „Und das, obwohl er eine Zutat völlig vergessen hatte.“

Moderator und Sternekoch Johann Lafer. Quelle: Imago

Durch die Katakomben des ZDF

Leider konnte Maria Scholz wegen Corona nicht mit der ganzen Familie vor dem Fernseher sitzen und die Show verfolgen. „Das machen wir in Etappen“, sagt sie. Noch bis November sind alle Folgen ihrer Teilnahme in der Mediathek abrufbar. Im Dorf hat man sie auch schon darauf angesprochen, erzählt die 31-Jährige. Das sei ihr aber eher unangenehm. Schließlich habe sie an der „Küchenschlacht“ teilgenommen, um ihr Können unter Beweis zu stellen und weiter zu lernen.

Maria Scholz schwärmt von der warmherzigen Atmosphäre am Set. Gerne erzählt sie davon, wie sie und die anderen Kandidaten vor der Show durch die Katakomben des ZDF geschleust wurden. Eine Redakteurin hat sie den ganzen Tag begleitet – zur Maske, zum Kostüm und zu den Interviews. „Auf dem Sessel im Studio von Markus Lanz habe ich auf die Ergebnisse der täglichen Corona-Tests gewartet“, berichtet Maria Scholz.

Neue Kontakte geknüpft

Zu den anderen Kandidaten pflegte die 31-Jährige ein freundschaftliches Verhältnis. „Wir stehen heute noch in Kontakt und wollen uns nach Corona alle noch einmal treffen.“ Es ist ein Kochevent für den guten Zweck geplant. Zu Susanne Göschel hat Maria Scholz eine besondere Beziehung. „Sie arbeitet bei der Kinderkrebshilfe“, erzählt die 31-Jährige. Als Sozialarbeiterin hat sie bei der Küchenschlacht also auch beruflich neue Kontakte knüpfen können.

