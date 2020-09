Lange Löffel und kleine Stupsnasen in Hohen Neuendorf

Hohen Neuendorf

Käfig an Käfig reihte sich am Wochenende auf dem Schulgelände in der Berliner Straße in Hohen Neuendorf. Darin: Rassekaninchen in allen Formen, Farben und Größen, betreut von ihren Besitzern, bestaunt von zahlreichen Gästen.

Flauschig weich und absolut zahm war es, das Kaninchen von Annemarie Jahn (9) aus Bötzow. Sie ist eines der jüngsten Mitglieder im 1986 gegründeten Hohen Neuendorfer Rassekaninchenzuchtverein und präsentierte am Sonnabend ihren Farbenzwerg vor den Preisrichtern. Auf das Kaninchen gekommen ist sie durch ihre Eltern. „Mama und Papa fanden Kaninchen toll, also haben sie sich einen Farbenzwerg in der Farbe deilenaar gekauft.“ Dies sei eine Rasse mit rotbraunem Fell aus den Niederlanden, hilft Mama mit Fachwissen aus. „Dadurch sind wir dann auch in den Verein gekommen“, erzählt Annemarie weiter, während sie den Hasen auf dem Arm hält und streichelt. Allein muss ihr Hase zu Hause natürlich nicht wohnen: „Ich glaube, wir haben etwa 20 Kaninchen, aber die wohnen alle draußen“, berichtete die Neunjährige.

Die Kaninchen waren in fast allen Formen und Farben vertreten. Quelle: Robert Roeske

Auch die Hohen Neuendorferin Nicole Koch (43) hatte den Weg an die Hugo-Rosenthal-Oberschule gefunden, um ihre dort ausstellende Tochter zu unterstützen. „Wir sind nicht so die typischen Züchter“, schmunzelte sie. Für die Familie sei es vielmehr ein Hobby, die Kaninchen werden als vollwertige Familienmitglieder angesehen. „Sie werden bei uns schon sehr verhätschelt“, gibt sie lachend zu.

Zuchtverein zählt 24 Mitglieder

24 Mitglieder zählt der Rassekaninchenzuchtverein mittlerweile, wusste der Vereinsvorsitzende Michael Schulz (31) zu berichten. Seit vier Jahren leitet er die Geschicke des Vereins. „Allein in diesem Jahr sind vier neue Mitglieder dazu gekommen“, freute er sich. Vor allem die kleineren Rassen stehen bei den Hohen Neuendorfern im Vordergrund. Am Wochenende wurden allerdings auch etwa 30 große Tiere ausgestellt. „428 Tiere aus Brandenburg und Berlin wurden den Preisrichtern insgesamt vorgestellt“, berichtete der Vereinsvorsitzende.

Seit vier Jahren leitet Michael Schulz den Verein als Vorsitzender. Quelle: Robert Roeske

Und die sieben Experten – allesamt von außerhalb – hatten damit auch alle Hände voll zu tun. Die Kaninchen wurden unter anderem auf körperliche Merkmale wie die Länge der Ohren, die Farbe des Felles und die Felllänge geprüft, aber auch der Gesundheits- und Pflegezustand der Tiere wurde begutachtet. Der Ganzkörpercheck dauerte pro Tier etwa drei bis vier Minuten, dann hatten sich die erfahrenen Kaninchenkenner ein Urteil gebildet und den Bewertungszettel ausgefüllt. Michael Schulz hatte selbst 24 Kaninchen zur Prüfung angemeldet. „Ich will natürlich auch mitmischen“, sagte er. Die endgültige Entscheidung über den Sieger fiel allerdings erst am Sonntag, zur Siegerehrung schaute auch Bürgermeister Steffen Apelt in der Berliner Straße vorbei.

Reimund Frenzel(62) und Rudolf Raddatz (66) mit einem hellen Großsilber. Quelle: Robert Roeske

Drei Jahre dauert die Ausbildung zum Preisrichter, war am Rande der Veranstaltung zu erfahren. Nur so können die Kaninchen in all ihren verschiedenen Formen auch optimal bewertet werden. Zur Wertung stand auch das Hasenkaninchen „Peter“. „Er wurde im März 2019 geboren“, wissen Besitzer Jens Schröder aus Berlin und sein Sohn Friedrich (6) zu berichten. Tatsächlich erinnerte das Tier in seinem Körperbau sehr an einen Feldhasen. So sei dies auch gewollt, erklärte Jens Schröder. „Etwa 4,5 Kilogramm wird er noch schwer.“

Buntes Programm für Jung und Alt

Und die Veranstalter hatten sich noch mehr für ihre Besucher einfallen lassen: Bei einer Tombola konnten Interessierte ihr Glück versuchen, für die kleineren Gäste war ein überdachter Bastelstand aufgebaut. Außerdem sorgten die Vereinsmitglieder mit selbst gebackenem Kuchen und anderen Leckereien für das leibliche Wohl der Aussteller und ihrer Gäste.

Dass die Veranstaltung unter den mittlerweile üblichen Corona-Bedingungen stattfand, war für die Besucher kaum bemerkbar. Einzig der Spuckschutz am Buffet und eine vorgegebene Laufrichtung um die Kaninchenkäfige sowie Abstand beim obligatorischen gemeinsamen Frühstück zeugten von den erschwerten Bedingungen.

