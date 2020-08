Lehre aus Corona: Freiwilligenagentur für Hohen Neuendorf

Hohen Neuendorf

Ehrenamtliches Engagement mit einer Freiwilligenagentur stärken – das sieht ein Antrag der CDU-Fraktion vor, der von den Hohen Neuendorfer Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstagabend mit großer Mehrheit angenommen wurde. Die Stadtverwaltung soll nun prüfen, ob eine Freiwilligenagentur für die Stadt auf ehrenamtlicher Basis eingesetzt werden kann. Ebenso solle betrachtet werden, „ob man sich an der bereits bestehenden Freiwilligenagentur in Birkenwerder beteiligt“.

In der Zeit des Corona-Lockdowns habe es eine großartige ehrenamtliche Hilfsbereitschaft gegeben. Es habe sich jedoch gezeigt, dass viele, die Hilfe anbieten wollten, zunächst nicht wussten, wen sie dafür ansprechen sollen, heißt es in der Beschlussbegründung. Auch Hilfesuchenden sei teilweise nicht klar gewesen, wie sie an eine praktische Unterstützung gelangen können. Einiges wurde über Medien koordiniert, anderes mit Bemühungen der Stadtverwaltung. „Das alles war letztlich etwas schwerfällig und hat unnötig Zeit und Kraft gekostet“, wir resümiert. Aus den gesammelten Erfahrungen solle nun gelernt werden. Des Weiteren soll der ehrenamtliche Schwung aus dieser Zeit genutzt werden, um auch künftig die ehrenamtliche Arbeit in ihrer Vielfältigkeit in unserer Stadt zu unterstützen. Birkenwerder hat eine solche Freiwilligenagentur bereits erfolgreich eingesetzt.

Von Helge Treichel