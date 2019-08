Velten/Borgsdorf

Mit einer Zusage zum Bau des Radweges zwischen Bernsteinsee und Pinnow/ Alt-Borgsdorf überraschte der Vorstandsvorsitzende des Landesbetriebs Straßenwesen bei einem Ortstermin am Freitagnachmittag. Mehr noch: Edgar Gaffry, zugleich Vorstand für Planung und Bau, stellte einen Baubeginn bis Mitte 2022 in Aussicht.

Damit hatte sogar Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt ( CDU) nicht gerechnet. Er hatte zu dem Treffen auch seine Veltener Amtskollegin Ines Hübner ( SPD) eingeladen und ihr gerade seinen Neid gestanden, dass das Teilstück zwischen Bernsteinsee und Velten in diesem Sommer bereits realisiert wurde. Apelt scherzte, ob möglicherweise ihr Charme den entscheidenden Ausschlag gab.

Bürgermeister Steffen Apelt, Edgar Gaffry und Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (v. l.). Quelle: Robert Roeske

Denn schon lange dränge die Stadt Hohen Neuendorf beim Land Brandenburg darauf, endlich das fehlende Stück Radweg entlang der L 20 herzustellen. Bisher erfolglos. Auch eine gemeinsame Bitte beider Städte an das Infrastrukturministerium zur Aufnahme von Planungs- und Bauleistungen sei seit Mai dieses Jahres unbeantwortet geblieben. Dabei habe Hohen Neuendorf sogar angeboten, in Vorleistung zu gehen, so Apelt. Denn 2011 sei noch ein Baubeginn 2014 für möglich gehalten worden. Das war 2013 jedoch wegen einer nicht gesicherten Finanzierung abgesagt worden.

Den Stillstand fänden Radfahrer jeden Alters unverständlich, insbesondere jedoch Kinder und Jugendliche, für die dies der direkteste Weg zur weiterführenden Schule oder zur Freizeitanlage am Bernsteinsee ist. Der Ortstermin sollte genutzt werden, um auf das drängende Problem aufmerksam zu machen.

Geradezu absurd stelle sich die Situation dar, seit das Teilstück zwischen Velten und Bernsteinsee jüngst fertiggestellt wurde. Das Fehlen von rund 1800 Metern stoße auf völliges Unverständnis in der Bevölkerung und bei der Kommunalpolitik.

Das kürzlich fertiggestellte Teilstück des Radweges an der L 20 zwischen Velten und Bernsteinsee. Quelle: Robert Roeske

Beim Landesbetrieb werde es als Anstoß für das Projekt gewertet, dass eine neue Brücke über die zukünftig breitere Autobahn gebaut wird, sagte Edgar Gaffry. Denn auf der Brücke und ihren Rampen sei der Radweg bereits Bestandteil des Projektes. Damit verkürze sich die Lücke künftig sogar auf rund 1000 Meter. Gleichzeitig machte der Vorstandsvorsitzende deutlich, dass der Landesbetrieb finanziell gut ausgestattet sei. Im Landeshaushalt stünden 13 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Weder eine finanzielle noch eine planerische Vorleistung sei erforderlich. „Wir kriegen das hin“, versicherte Gaffry. 2020 werde mit der Planung begonnen. Eine zeitliche Hürde seien vielmehr die Umweltbelange, weil sich die Untersuchungen (Bestandsaufnahmen) über ein Jahr erstrecken müssen. Zusätzliche Zeit würde es auch in Anspruch nehmen, falls ein umfangreiches Planfeststellungsverfahren für die Baugenehmigung erforderlich sein sollte. Hilfreich wäre da ein abgeschwächtes Verfahren.

Steffen Apelt sicherte zu, hierbei zu unterstützen. Außerdem kündigten er und Ines Hübner an, sich für ein zwischenzeitliches Tempolimit stark zu machen, „vielleicht sogar von 50 km/h“. Aktuell seien 100 km/h zulässig. Die anwesenden Kommunalpolitiker und Landtagskandidaten waren sich einig, dass dieses Tempo kreuzgefährlich für Radfahrer ist.

Gefährlich: Die Strecke vom Bernsteinsee in Richtung Pinnow sowie Alt-Borgsdorf. Quelle: Robert Roeske

Von Helge Treichel