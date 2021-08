MAZ-Held der Woche Falko Schmidt: Er würde es noch einmal tun

Falko Schmidt betreibt seit Pfingsten die Collins-Area-Karibik-Strandbar auf dem Rathausplatz in Hohen Neuendorf. Jetzt zieht er eine sehr positive Zwischenbilanz – trotz eines kürzlichen Einbruchs.

Falko Schmidt in seiner Strandbar am Rathaus in Hohen Neuendorf. Quelle: privat