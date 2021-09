Hohen Neuendorf

Die Friedrich -Naumann-Straße in hohen Neuendorf gilt im Bereich des Frohnauer Wohnparks als verkehrsberuhigt. Die baulichen Maßnahmen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften, konstatiert Anwohner Klaus Burkel. Der 85-Jährige zeigt sich dennoch unzufrieden mit der aktuellen Situation und drückte seinen Unmut am MAZ-Sorgentelefon aus. „Fakt ist: Die verlegten Quersteine behindern Autofahrer nicht, im Gegenteil – kurz gebremst und dann wieder fröhlich aufs Gas“, stellt Klaus Burkel fest. Menschen mit Behinderungen dagegen würden durch die Querborde zusätzlich behindert, sofern sie Rollstühle, Rollatoren oder Elektroscooter benutzen. Denn da sie sich die Strecke wegen fehlender Gehwege mit den Kfz-Führern teilen müssen, seien sie ungleich stärker betroffen. „Ein kleiner Sprung, der die Wirbelsäule und das Gefährt erfreuen – und schon ist die Fahrt frei zum nächsten Hindernis“, so Burkel sarkastisch.

Autofahrer spüren die Querborde kaum, Rollstuhlfahrer schon. Quelle: Robert Roeske

Mit seinem Hinweis wandte er sich im Februar an die Stadtverwaltung. Seinerzeit hatte man ihm signalisiert, das Thema im Rahmen eines organisierten Stadtspaziergangs „Rollstuhlfallen“ zu betrachten und zeitnah umzusetzen. Inzwischen ärgert er sich, dass seine Wirbelsäule und das Gesäß immer noch traktiert werden.

Sprecher der Stadt äußert sich zum Thema

„Die Mitarbeitenden des Bauamtes waren dankbar für den Hinweis Herrn Burkels“, informierte Pressesprecher Daniel Dinse auf Nachfrage. Die Begehung habe bereits stattgefunden. „Dabei hat sich bestätigt, dass der Bereich in der Tat problematisch für Rollstuhlfahrer, Rollatoren et cetera ist“, so Dinse. In der Folge habe das Bauamt eine Baufirma damit beauftragt, die entsprechenden Borde auf einer Länge von 1,5 Metern im Laufe des Jahres auf einer Seite abzusenken, „damit Personen mit Handicap dort zukünftig besser vorankommen“. Ein erster Bordstein sei bereits im Bereich der Rosenthaler Straße abgesenkt worden, weitere folgten nun sukzessive bis zum Jahresende – auch in der Friedrich-Naumann-Straße.

Von Helge Treichel