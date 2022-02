MAZ-Überflieger: Tüfteln mit Robotern und Satellitendaten

Bergfelde/Berlin

Mit seinem sechsbeinigen Laufroboter, den er selbst erdacht, gebaut und programmiert hatte, war Tim Grutzek aus Bergfelde im Jahr 2015 der brandenburgische Landessieger beim Wissenschaftswettbewerb „Jugend forscht“. Im selben Jahr wurde er wegen seiner überragenden Fähigkeiten im Bereich Technik und Informatik mit dem Schulpreis des Marie-Curie-Gymnasiums in Hohen Neuendorf ausgezeichnet. Auch beim darauffolgenden Bundeswettbewerb war er erfolgreich.

Inzwischen ist der 24-jährige Bergfelder an der TU Berlin im zweiten Semester des Master-Studiengangs Computer Engeneering, der zwei Disziplinen vereint: Informatik und Elektrotechnik. Das Bachelorstudium Technische Informatik hat er bereits abgeschlossen. Aber selbst an der Uni hat ihn sein Schulprojekt nicht ganz losgelassen: „Ich habe probiert, die Beine noch kräftiger zu machen“, sagt der Student. An den Gelenken habe er zusätzliche Getriebe angebracht und die Teile dafür im 3-D-Drucker hergestellt.

Tim Grutzek aus Bergfelde hat beim Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ den Preis für Naturwissenschaften und Technik bekommen. Quelle: Jugend forscht

Er war jedoch auch bereits an spannenden Projekten der Universität beteiligt. Im Rahmen seines Studiengangs hat er einen Decoder für Satellitensignale entwickelt. Seine Aufgabe war es, die aufgefangenen Funksignale aus dem All aufzuarbeiten, auszuwerten und nutzbar zu machen. Erfolgreich habe er die Datenpakete der Satelliten „S-Net“ und „Salsat“ isolieren können, so Tim Grutzek.

Der 24-jährige Tim Grutzek aus Bergfelde vor dem Mathe-Gebäude der TU Berlin. Quelle: privat

Nach zwei Jahren Entwicklungsarbeit war der im Fachgebiet Raumfahrttechnik der TU Berlin gefertigte Satellit „Salsat“ im September 2020 mit einer Sojus-Rakete vom Weltraumbahnhof Plessezk im Nordwesten Russlands in den Orbit befördert worden. Der elf Kilogramm schwere „Salsat” (Spectrum AnaLysis SATellite) war der 22. Kleinsatellit der TU Berlin, der von Wissenschaftlern und Studierenden entwickelt, gebaut und auf die Reise ins Weltall geschickt wurde. Seine Daten stehen auch anderen Forschungsvorhaben zur Verfügung, um Funkfrequenzen bei der Satellitenkommunikation nachhaltiger nutzbar zu machen. Vorgänger „S-Net“ war bereits 2018 auf seine Bahn in 580 Kilometern Höhe gebracht worden.

Keine Richtung, die besser zu dem Bergfelder passt

Die Wahl seiner Studiengänge hat Tim Grutzek nie bereut. „Technische Informatik ist sehr interdisziplinär“, sagt er. Mit dem großen Technik- und Informatik-Anteil stünden ihm später viele Richtungen offen. „Es gibt, glaube ich, keine Richtung die besser zu mir passt.“ Seine Teilnahme bei „Jugend forscht“ bezeichnet er als großen Vorteil. „Ich wusste genau, was ich machen möchte, weil ich mich ausprobieren konnte“, sagt der 24-Jährige, der sich in einem Studentenwohnheim des Studierenden-Werks eingemietet hat.

Es geht um autonomes Fahren und altersgerechte Assistenzsysteme

Im gegenwärtigen Semester ist Tim Grutzek an keinen Projekten beteiligt. Im nächsten könnte er jedoch fortsetzen, womit er sich bereits im ersten Studiengang befasst hat und worüber er auch seine Bachelor-Arbeit geschrieben hatte. Dafür hat er eine Simulation entwickelt, mit der kleine Roboter so programmiert werden, dass sie zusammenarbeiten. In der Simulation in Form eines Spiels können die Nutzer nun ausprobieren, welche Aktivitäten und Befehle zum erwünschten Ergebnis führen – und welche der verschiedenen Programmiertechniken sich dafür am besten eignet. Ziel sei es zum Beispiel, sich mehrere kleine Roboter hintereinander auf einer bestimmten Spur bewegen zu lassen – und sich zu überlegen, wie diese sich bei bestimmten auftretenden Fehlern verhalten sollen. Das Kernthema auch hier: Kommunikation. Denn es geht um die Verbindung von softwaretechnischen und elektromechanischen Komponenten (eingebettete Systeme) sowie um deren Vernetzung (cyber-physisches System). Anwendungsgebiete sind das autonome Fahren, aber auch altersgerechte Assistenzsysteme.

Den ersten Job bereits im Blick

„Zwei Jahre werde ich noch brauchen“, sagt Tim Grutzek über seine bevorstehende Studienzeit. Er habe vor, sich nebenher bereits einen Job zu suchen und als Werkstudent zu arbeiten. Das werde gerne gesehen in den Unternehmen – und ermöglicht es ihm, den kleinen Vorsprung zu behalten, den er seit seiner Schulzeit hat.

Von Helge Treichel