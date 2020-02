Bergfelde

Zwei Mädchen im Alter von sechs und sieben Jahren wurden am Mittwoch (25. Februar) gegen 19 Uhr in der Bergfelder Lindenallee offenbar von einem bisher unbekannten Mann angesprochen. Die Kinder waren in Begleitung einer Mutter unterwegs und nur kurz aus deren Sichtfeld gelaufen. Den unbekannten Mann konnte die Frau noch erkennen und auch, dass er in Auto gestiegen war. Sie informierte sofort die Polizei. Die eingesetzten Beamten suchten die nähere Umgebung ab, konnten jedoch weder den Mann noch das Fahrzeug feststellen.

Von MAZonline