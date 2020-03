Bergfelde

Ein 48-jähriger Mann sprach am Dienstagabend (10. März) gegen 22.45 Uhr in der Schönfließer Straße in Bergfelde Polizeibeamte an und gab an, Opfer einer Straftat geworden zu sein. Der alkoholisierte Mann wurde offenbar gegen 22 Uhr von zwei unbekannten jungen Männern angesprochen, die Geld von ihm forderten. Als er ihnen nichts gab, sollen ihn die Beiden geschlagen haben, so dass er zu Boden ging.

Geldbörse und Mobiltelefon gestohlen

Anschließend sollen die unbekannten Männer den 48-Jährigen Mobiltelefon und Geldbörse entwendet haben. Der Sachschaden wird mit etwa 100 Euro beziffert. Der Mann war verletzt, so dass die Beamten einen Rettungswagen riefen. Nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus wurde der Mann wieder entlassen. Die Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige auf. Die mutmaßlichen Täter konnten nicht mehr in der näheren Umgebung festgestellt werden.

Von MAZonline