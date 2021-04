Mann soll Kinder ansprechen: Klarstellung der Stadtverwaltung Hohen Neuendorf

Hohen Neuendorf

Die Gerüchteküche in Hohen Neuendorf brodelt: Ursächlich ist eine E-Mail eines Hohen Neuendorfer Schulleiters an die Eltern. „Wir müssen Sie hiermit informieren, dass im Stadtgebiet, vor Schulen, auf bekannten Schulwegen und Aufenthaltsorten ein einschlägig bekannter, etwa 40-jähriger Mann Kinder anspricht und diese auffordert mit ihnen mitzugehen“, heißt es in dem Schreiben, welches der MAZ vorliegt. Die Stadtverwaltung äußerte sich am Dienstag ebenfalls zu der Thematik: „Gestern wurde die Stadtverwaltung von der Polizei präventiv informiert und um Unterstützung gebeten. Vereinzelt gibt es Hinweise, dass ein Mann im Landkreisgebiet Oberhavel Kinder ansprechen und zum Mitkommen auffordern könnte“, erklärt Stadtsprecherin Ariane Fäscher,

Bei der Anfrage sei es darum gegangen, vorsorglich zu informieren, sehr aufmerksam zu sein und die Polizei durch Informationen zu unterstützen. „Es gibt aktuell keine Hinweise auf Übergriffe“, stellt Ariane Fäscher klar. Dies bestätigt auch Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. „Die Meldung nimmt Bezug auf einen 40-Jährigen, der tatsächlich bei der Polizei bekannt ist“, erklärt sie. Dazu stehe die Polizei in einem engen Kontakt mit den zuständigen Ordnungsämtern und weiteren Behörden. „Wir bestreifen die fraglichen Bereiche, bisher liegt uns in diesem Zusammenhang allerdings noch nichts vor.“ Die Polizei gehe bei dieser Thematik äußerst sensibel vor.

So sieht es auch Ariane Fäscher: „Die Polizei hat die Situation im Blick und kontrolliert den Betreffenden regelmäßig. Rechtlich ist die Stadt dazu verpflichtet, umgehend die Schulen zu informieren und diese sind gehalten, wiederum die Elternschaft entsprechend zu sensibilisieren.

Wir verstehen die Besorgnis der Eltern sehr gut und werden alles unternehmen, damit keine Gefahr entsteht - wir bitten um Besonnenheit und Achtsamkeit. Das Ordnungsamt, die Schulsozialarbeiter und die Schulen sind informiert, sensibilisiert und geschult. Die Stadt steht mit der Polizei und den Schulen in engem, ständigem Austausch.“

Einige Hinweise für die Eltern schickt die Stadtsprecherin auch gleich mit: „Bestärken Sie Ihre Kinder darin, dass sie Erwachsene zurückweisen dürfen, wenn ihnen eine Situation unangenehm ist. Seien Sie aufmerksam auf Berichte Ihrer Kinder, melden Sie Auffälligkeiten der Schule oder der Polizei. Begleiten Sie Ihre Kinder gegebenenfalls. Die Polizei weist aus den Erfahrungen mit der Arbeit mit Kindern in Präventionsprogrammen darauf hin, dass man den Kindern jedoch keine Angst machen sollte.“

Von MAZonline