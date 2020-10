Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf als „Digitale Schule“ ausgezeichnet

Hohen Neuendorf

Unter der Schirmherrschaft der Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung, Staatsministerin Dorothee Bär, wurde das Marie-Curie-Gymnasium am 27. Oktober als „Digitale Schule“ ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgte in einer digitalen Veranstaltung, in der auch drei weitere Schulen in Brandenburg geehrt wurden.

Der Kriterienkatalog „Digitale Schule“ umfasst fünf Module, die alle von den Schulen nachgewiesen werden: 1. Pädagogik & Lernkulturen; 2. Qualifizierung der Lehrkräfte; 3. Regionale Vernetzung; 4. Konzept und Verstetigung; 5. Technik und Ausstattung. Die Module wurden von wissenschaftlichen Experten entworfen. Die Ehrung als „Digitale Schule“ ist nicht nur wissenschaftlich basiert, sondern auch verbandsneutral sowie unabhängig.

Die Schülerzeitungsredakteure Luzie Kothera und Erik Burckhardt verfolgen den Auftritt von Thomas Meinecke. Quelle: privat

„Die Corona-Krise hat im deutschen Bildungssystem für viel Sorge, aber auch für viel Bewegung gesorgt“, so der Vorstandsvorsitzende der Initiative „MINT Zukunft schaffen!“, Thomas Sattelberger. MINT stehe dabei für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Es gebe zahlreiche Lehrkräfte, die die Krise genutzt haben, um sich und die eigene Schule weiterzuentwickeln und zu digitalisieren. Nach dem Motto „Turning Desaster into Triumph“ hätten die MINT-freundlichen Schulen ebenso wie die Digitalen Schulen – seit Jahren durch klare Arbeit vorbereitet – gezeigt, wie gute digitale Schule geht und wie wichtig das Zusammenspiel von MINT und Digitalisierung ist, um erfolgreich zu sein. „Ich bin stolz, dass wir in Brandenburg sieben Schulen als „MINT-freundliche Schule” und vier als „Digitale Schule“ ehren können“, sagte Thomas Sattelberger.

„Eine Schule auf den Weg zu modernen Lernformen zu bringen ist langwierig und schwierig, birgt die Gefahr von Sackgassen und Rückschlägen“, sagte Schulleiter Thomas Meinecke. Deshalb gehe sein größter Dank an das Kollegium, das die digitalen Aktivitäten umsetzen will, soll und muss. „Sind wir digital?“, fragt er und schiebt die Antwort nach: „Ich glaube nicht…“ Denn: „Wir übermitteln in weiten Teilen analogen Unterricht über digitale Kanäle. Echter digitaler Unterricht ist revolutionär anders – in Didaktik wie Methodik. Dazu bedarf es aber eines souveränen Umganges mit Digitalität im alltäglichen Handeln.“

Und so sah die Preisverleihung für die Beteiligten aus – rein digital. Quelle: Marcel Arendt

