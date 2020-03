Marie-Curie-Gymnasium: Leere Klassenräume per Livestream

Hohen Neuendorf

Seit Mittwoch (18. März) sind die Schulen im Land Brandenburg geschlossen. Schüler und Lehrer müssen auf alternative Lernformen ausweichen. Das Marie-Curie-Gymnasium aus Hohen Neuendorf greift dafür auf die Online-Lernplattform „myCurie“, basierend auf „Google Suite for Education“ zurück. Dafür schalten sich Lehrer und Schüler per Videokonferenz zusammen, die Lehrkräfte vermitteln den Stoff aus den leeren Klassenräumen via Livestream ins Netz.

Nicht nur online lernen, sondern auch live auf Instagram

Auch darüber hinaus ist das Gymnasium medial gut aufgestellt. Neben der obligatorischen Website pflegt es einen eigenen Social-Media-Kanal auf der Plattform Instagram. Den nutzte Mathematik- und Informatiklehrer Paul Aurin am Mittwochvormittag für einen kurzen Blick ins Schulgebäude. Im Livevideo gab es leere Gänge, verlassene Klassenzimmer und Schulleiter Thomas Meinecke zu sehen. Teils bis zu 80 Zuschauer, darunter etliche Curie-Schüler, verfolgten Aurins Rundgang durchs Gymnasium. Auch im Direktorenzimmer schaute er vorbei, Thomas Meinecke nutzte die Gelegenheit, Schülern und Lehrern dafür zu danken, dass diese beim Online-Lernen „so gut mitziehen“. Am Nachmittag veröffentlichte die Schule via Instagram eine beeindruckende Statistik: 575 Schüler hatten sich ins Online-System eingeloggt, vier Klassen gar mit vollständiger Klassenstärke. Und Paul Aurin? Wird aus dem 29-Jährigen, 2019 vom Bildungsministerium als „ Oberhavels Lehrer des Jahres“ ausgezeichnet, nun der nächste Influencer? Mitnichten, dafür liebt der Pädagoge seinen Job wohl zu sehr. Die Instagram-Schalte war für ihn eher ein Zusatzangebot. Denn: „Wir befinden uns grad in der regulären Pause“, verriet er beim Streifzug durch die Schule, bevor er sich anschließend ins Lernportal einloggte, um mit der 12. Klasse Mathematik zu pauken.

Den Instagramaccount des Marie-Curie-Gymnasiums gibt es unter: instagram.com/curiegym

Von Nadine Bieneck