Meisterin der Keramik aus Hohen Neuendorf

Hohen Neuendorf

Ein feines Knacken und Läuten erklingt in der Hohen Neuendorfer Werkstatt – als würden in der Ferne winzige Adventsglöckchen läuten. Diese dissonanten, geheimnisvollen Töne dringen an diesem Vorabend des 3. Advents aus dem Brennofen, den Keramikerin Christa Koslitz gerade ausräumt: Vasen. Kerzenständer, Schalen, Übertöpfe kommen ans Licht und die Restwärme des Ofens strahlt in den Raum.

Die Keramikmeisterin bereitet sich auf den schon traditionellen Adventsverkauf ihrer Stücke vor, alles Unikate. Am dritten und vierten Adventssonntag öffnet sie die Türen ihrer Werkstatt in der Friedrich-Engels-Straße 8 jeweils von 14 bis 18 Uhr – wie bereits an den ersten beiden Adventssonntagen. Coronabedingt hat sie die Zeiten geändert.

Gefäße in allen Formen und Farben

In den Regalen und auf den Kisten und Kommoden hat sie eine große Vielfalt an Gefäßen drapiert. Auffällig ist die von Rissen durchzogene (craquelierte) Oberfläche, die durch mehrfaches Brennen, also schrittweises Bemalen und Glasieren herausarbeitet. Auffällig sind die großen farbigen Teller und Schalen mit den hübschen Frauengesichtern, die zum Teil an antike Kunst erinnern. Daneben gibt es Krüge, Pokale, Kelche, Teller und Vasen. An der Decke hängt ein Engel, der je eine Kerze in den Händen hält. Gleich auf der Treppe am Eingang steht eine große, dunkelblaue Bodenvase, an der eine kubistische Eidechse entlang krabbelt – oder taucht sie durch die Vase hindurch? Büsten und kleine Figuren sowie grafische Arbeiten ergänzen das Angebot.

Christa Koslitz betreibt seit 1984 ihre Keramikwerkstatt in Hohen Neuendorf und lädt auch in diesem Jahr zum Adventsverkauf ein. Diesmal zusammen mit dem Hohen Neuendorfer Maler und Grafiker Eberhard Lenk.

Ausgestellt sind in den Werkstatträumen außerdem drei Bilder von Eberhard Lenk. Die apokalyptischen Motive des Hohen Neuendorfer Malers und Grafikers erinnern zuweilen an Hieronymos Bosch, er zeigt jedoch auch eine liebreizende Friedensgöttin. An der Seite von Professor Werner Tübke malte Lenk in Bad Frankenhausen am Panoramabild „Frühbürgerliche Revolution in Deutschland“.

Zehnjähriges Warten auf den Brennofen

Keine Unbekannte ist auch Christa Koslitz, die von sich sagt: „Ich mache ein Leben lang Keramik.“Bis 1962 absolvierte sie ihre dreijährige Töpferausbildung in Velten und legte 1970 ihre Meisterprüfung ab. Parallel zu ihrem Studium an der Hochschule für industrielle Formgebung in Halle begann sie, eigene Arbeiten in der eigenen Hennigsdorfer Werkstatt zu fertigen. Und sie hatte für zwei Jahre einen Arbeitsplatz für Arbeitsstudien bei Hedwig Bollhagen in Marwitz. Seit 1977 ist Christa Koslitz Mitglied im Verband Bildender Künstler und seit 2004 im Berufsverband Angewandte Kunst Berlin Brandenburg. 1984 konnte sie endlich in ihre jetzige Hohen Neuendorfer Werkstatt umziehen. Wichtigstes Entscheidungskriterium für den Standort in der Niederheide: der Trafo nebenan und der 80-kW-Anschluss für die Brennöfen. Zu DDR-Zeiten musste man zehn Jahre darauf warten, „aber der war mir wichtiger als ein Auto“, sagt sie, die erst Mitte der 1990er-Jahr begonnen hat, farbig zu arbeiten. Köpfe und Büsten, an denen sie besonders viel Spaß findet, gestaltet sie erst seit rund acht Jahren.

Von Helge Treichel