Moorpflege im Papenluch: Naturschützer schuften im Briesetal bei Borgsdorf

Birkenwerder/Borgsdorf

Einmal mehr haben freiwillige Helfer am vergangenen Sonnabend auf Initiative des Vereins zum Schutz des Briesetals den Erlenaufwuchs im Papenluch bei Borgsdorf herausgesägt, an den Rand des Moores gezogen und dort zu Reisigwällen aufgeschichtet. „Die Maßnahme ist nötig, da infolge der vergangenen trockenen Jahre vermehrt Gehölze im Moor aufgewachsen sind“, berichtet Organisatorin Martina Wagner. Diese Vegetation verdunste nicht nur viel Wasser und trockne so das Moor zusätzlich aus. „Sie verdunkeln und verdrängen auch die typischen Moorarten wie Wollgras und Moorfrosch, die dadurch ihren Lebensraum verlieren“, erläutert die Naturschützerin.

Moorschutz sei zudem Klimaschutz. „Bei Austrocknung von Mooren werden sehr große Mengen Kohlendioxid freigesetzt, die zur Aufheizung des Weltklimas führen“, sagt Martina Wagner. Damit seien derartige Einsätze eine vorrangige Maßnahme gegen die Klimaerwärmung. Da nicht alle Arbeiten geschafft wurden, sei noch ein weiterer Arbeitseinsatz erforderlich.

Von Helge Treichel