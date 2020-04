Müll, Müll, Müll: Überall verdrecken die Wälder in Oberhavel

Oberhavel

Die Wälder werden in Oberhavel zunehmend mit illegal abgelagertem Müll verschmutzt. Diese traurige Bilanz zieht der Leiter der Oberförsterei Neuendorf, Frank-Michael Hintze. Allein die vier seiner Behörde unterstellten Waldarbeiter hätten 2019 fast die Hälfte ihrer Arbeitszeit mit dem Entsorgen des zum Teil gefährlichen und umweltgefährdenden Abfalls verbracht. Mehr als 500 Kubikmeter seien im vergangenen Jahr zusammengekommen. Ständig gibt es neue Hinweise von Umweltfrevel und Müllkriminalität.

Ein Osterspaziergang brachte zum Beispiel für das Ehepaar Petzoldt aus Borgsdorf eine böse Überraschung. Nahe der Havelhausener Brücke entdeckten die beiden mehrere Plastiksäcke mit Müll sowie Teppichreste am Radweg Richtung Birkenwerder. „Das stört mich. Ich habe kein Verständnis dafür, dass Leute in den Wald fahren und ihren Dreck abkippen“, sagt Claus-Dieter Petzoldt. Der 65-Jährige wohnt seit 13 Jahren in Borgsdorf und erholt sich gern im Wald. Deshalb wünscht er sich mehr Überwachungsdruck, auch mit versteckten Wildkameras. Ihm als Pensionär sei es zum Hobby geworden, die zuständigen Behörden und Politiker auf die Brennpunkte aufmerksam zu machen.

Frank-Michael Hintze ist besagte Müllstelle bereits bekannt. Seine Mitarbeiter würden sich darum kümmern, sobald sie ihre Pflanzarbeiten bei Velten abgeschlossen hätten, sicherte er auf MAZ-Nachfrage zu. Dies sei jedoch nicht mehr in dieser Woche zu erwarten. Anders verhalte es sich, wenn Sondermüll im Wald illegal abgelagert würden. Dafür sei wiederum das Umweltamt des Landkreises zuständig.

Das gelte auch für die Müllablagerung, die Petzoldt unweit der anderen Stelle an der verlängerten Borgsdorfer Bahnhofstraße seit Monaten im Blick hat. Gut 100 Meter neben der Chausseestraße liegt Sondermüll im Wald: Dachpappe und Wellasbest. Bereits Anfang Oktober hatte die MAZ darüber berichtet. „Sondermüll wird von der Forstbehörde im Landkreis Oberhavel zur Entsorgung angemeldet, die dann wiederum den Auftrag an die AWU auslöst“, heißt es aus Neuendorf. Auch die AWU stoße bereits an ihre Grenzen. Die Lagerkapazität reiche nicht aus. „Deshalb verbleibt der Müll solange im Wald, bis die AWU wieder zur Entsorgung in der Lage ist.“

Müll im Wald bei Borgsdorf, Leser Joachim Rottenecker (69) meldete seinen Fund bereits im Herbst vergangenen Jahres der MAZ. Quelle: Helge Treichel

Dachpappen würden den „Gefährlichen Abfällen“, also Umgangssprachlich dem „Sondermüll“ zugeordnet, sagt Katharina Pappalardo, Centerleiterin im Vertrieb der AWU. Für diese Art der Abfälle bestünden strenge Vorgaben für die Entsorgung, die Verpackung und den Transport. Insbesondere für Dachpappenabfälle seien die Vorgaben des Gesetzgebers im vergangenen Jahr verschärft worden. Hintergrund ist, dass diese Abfälle neben der Belastung mit polyzyklichen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) häufig zusätzlich auch Asbestfasern aufweisen können. Eine Einstufung der Asbestfaserfreiheit ist jedoch durch eine visuelle Begutachtung nicht möglich, so Pappalardo. Im Regelfall sei der Abfallerzeuger verpflichtet, eine korrekte Deklaration der zu entsorgenden Abfälle vorzunehmen. Da dies bei herrenlosen Abfälle wie denen im Wald nicht möglich sei, müsse eine Analyse der Abfälle durch die AWU als beauftragter Dritter des öffentlich rechtlichen Entsorgungsträgers erfolgen. Zu diesem Zweck würden die Teerpappenabfälle in ein Zwischenlager der AWU verbracht und entsprechende Beprobungen durchgeführt. „Erst wenn uns der Prüfbericht vorliegt, können die Abfälle in die entsprechenden Entsorgungsanlagen/Deponien verbracht werden.“, so die Centerleiterin.

Der Müllhaufen im Wald bei Borgsdorf, den Joachim Rottenecker entdeckte. Quelle: Helge Treichel

Die Entsorgungswege hingen dabei grundlegend von den gefundenen krebserregenden Fasern ab. Da dieses Verfahren einige Zeit in Anspruch nimmt, könne es zunehmend zu längeren Bearbeitungszeiten bei dieser Abfallfraktion kommen. „Hinzu kommt, dass unser Zwischenlager nur eine begrenzte Aufnahmekapazität besitzt“, so Pappalardo: „Erst wenn wieder freie Kapazitäten zur Verfügung stehen, können wieder Abfälle aus den Wäldern et cetera gesammelt und in unser Zwischenlager zur Beprobung verbracht werden.“ Und sie verspricht: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, stets freie Kapazitäten zu schaffen.“ Die teilweise lange Bearbeitungsdauer stelle also „keine Willkür“ dar, sondern sei unter Berücksichtigung aller dafür maßgeblichen Sachverhalte die einzige Lösung zur Entsorgung der Abfälle.

Styropor in großen Mengen wurde an einem Forstweg zwischen Nassenheide und Teerofen illegal entsorgt. Quelle: Stefanie Fechner

Der Nassenheider Andreas Brill machte bei einer Fahrradtour am Ostersonntag eine unschöne Entdeckung auf einem Forstweg zwischen Nassenheide und Teerofen. „Kurz vor Teerofen lag ein riesiger Haufen Styropor im Wald“, erzählt der 52-Jährige, der oft mit dem Fahrrad rund um Nassenheide unterwegs ist. Bei der Forst erreichte er am Sonntag niemanden. Für ihn steht allerdings fest: „Das ist Material, mit dem man zum Beispiel einen Keller dämmen kann.“

Einige der Styroporplatten wiesen zudem Anhaftungen von Teer auf. Für den Nassenheider ist es nicht das erste Mal, dass er große Mengen an illegal entsorgtem Müll findet. „Vor einiger Zeit habe ich schon mehrere Big Packs mit Dachpappe an ähnlicher Stelle gefunden und gemeldet“, erinnert er sich. Generell scheint die Entsorgung von Müll in Oberhavels Wäldern immer größere Ausmaße anzunehmen. „So schlimm wie es jetzt zum Teil ist, war es noch nie“, findet Andreas Brill. Er vermutet, dass es sich bei den Umweltsündern um Firmen handelt. „Es ist wirklich viel Styropor, das sieht aus wie abgekippt“, schätzt er die Lage ein. Hinweise auf einen möglichen Verursacher waren indes am Ort nicht zu finden. Außerdem scheint der Waldweg prädestiniert. „Man hat den Müllhaufen von der Straße aus nicht gesehen, große Holzpolter versperren einem die Sicht“, erläutert der 52-Jährige die Situation vor Ort.

Arpad Nagy aus Hennigsdorf entdeckte beim Osterspaziergang im Wald gegenüber dem Krankenhaus diesen Müllhaufen. Quelle: privat

Überreste einer Renovierung oder einer Haussanierung fand indessen der Hennigsdorfer Arpad Nagy beim Spaziergang am Ostermontag im Waldstück gegenüber der Oberhavel-Klinik. Styroporteile, Stoffreste, Teppiche& Co liegen dort herum, mitunter weit verstreut auf dem Waldweg. Jemand muss offenbar die dortige Einfahrt in den Wald genutzt haben, um seinen Schutt einfach abzuladen. Für Nagy ist der Umweltfrevel ein einziges Ärgernis. Immer wieder macht der Hennigsdorfer mit ungarischen Wurzeln, der auch Vorsitzender des Ausländerbeirates der Stadt ist, solche ärgerlichen Entdeckungen im Wald. Ihm ist es sehr wichtig, dass die zuständigen Behörden diesen Frevel umgehend beseitigen, deshalb hat er sich mit Fotos von der Müllstelle an die MAZ gewandt.

Riesige Säcke hat Nathalie Pollet-Kurtz in einem Waldstück zwischen Vehlefanz und Bärenklau gefunden. „Ich war mit meinem Hund unterwegs und wollte mal wieder eine andere Route ausprobieren“, berichtet die 49-Jährige. Der Unrat befindet sich in der Nähe des Vereinsplatzes der örtlichen Flugsportgruppe. Ein Blick in die Säcke hat der Spaziergängerin verraten: „Es handelt sich wohl um Dachpappe, möglicherweise aus Asbest“, sagt Nathalie Pollet-Kurtz. „Das sind solche Massen, die müssen ja mit einem Transporter abgeladen worden sein.“ Das Ordnungsamt der Gemeinde Oberkrämer teilte auf Nachfrage mit, dass der Sachverhalt umgehend geprüft werde.

In großen Säcken ist Unrat in einem Waldstück bei Vehlefanz abgeladen worden. Gefunden hat ihn Nathalie Pollet-Kurtz. Quelle: privat

