Mustafa – freundlicher Döner-Mann von nebenan

Hohen Neuendorf

Mustafa Münal hat diesen lockeren charmanten Umgangston drauf: Den jungen Mann fragt er nach seinem coolen Pullover, die junge Frau lässt er selbstverständlich die Toilette benutzen und durch die Scheibe kommuniziert er mit dem Stammkunden, der seinen Döner bestellt – „wie immer“. Orientalische Servicebereitschaft eben. Und die ist zu finden im Palast-Bistro an der Schönfließer Straße 63 in Hohen Neuendorf. Der Gastraum ist allerdings wie in allen anderen gastronomischen Einrichtungen auch verwaist – es gibt nur einen Außer-Haus-Verkauf. Da allerdings sei das gesamte Sortiment verfügbar, sagt Mustafa Münal. Neben den Döner-Klassikern, Halloumi und Falafel gibt es auch Schnitzel, Hamburger, Cheeseburger, Pommes oder Currywurst – und natürlich diverse heiße und kalte Getränke. Zwischen 9 und 22 Uhr kann unter der Rufnummer 03303/50 63 19 bestellt werden.

Durchschnittlich zweimal pro Woche kommt Sven Wigrim ins „Bistro Palast“, wenn er denn zu Hause ist, wie er einschränkt. „Ich komme her, weil es schmeckt und für mich in der Nähe ist“, sagt der 43-Jährige. Es klappe immer alles und „die Qualität stimmt“, so der Hohen Neuendorfer. Zeit für ein Schwätzchen hat er nicht, aber auch das ist für Mustafa in Ordnung.

Der 63-jährige Bistromitarbeiter stammt aus dem türkischen Istanbul und kam vor 35 Jahren nach Deutschland. Sein Deutsch ist etwas gebrochen, sodass nicht jedes Detail seiner Geschichte zu verstehen ist. Es geht um seinen Militärdienst, einen verstorbenen Vater und er muss für einige Zeit nach Berlin kommen, wo ein Teil der Familie lebt. Klar wird aber: Er blieb für seine Frau und der Liebe wegen in der Fremde. Hier gründete Mustafa Münal eine Familie und baute sich ein eigenes Geschäft auf. Aber sowohl seinen Laden als auch seine Frau verlor er wieder. Im Jahr 2000 zog er dann nach Hohen Neuendorf um und arbeitet hier in unterschiedlichen Geschäften, auch im 2002 eröffneten „Bistro Palast“.

Versiert schneidet der 63-Jährige mit einem großen Messer das Fleisch vom Spieß und garniert die Mahlzeiten mit Kohl und Salat. Zwischendurch erkundigt er sich nach den jeweiligen Kundenwünschen.

Mustafa Münal lässt es sich nicht anmerken, aber die Corona-Situation macht ihm zu schaffen. Auch wenn der Zulauf kaum mal abreißt, gern würde er schnellstmöglich zum Normalbetrieb ohne Kurzarbeit zurückkehren und nicht nur allein den Laden schmeißen. Denn die Arbeit an sich lässt er sich von der Pandemie nicht vermiesen. Denn Mustafa steht gern hinter der Theke – immer einen freundlichen Spruch auf den Lippen.

