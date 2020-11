Neuruppin

Das Ringen um eine möglichst milde Strafe sehe aus wie ein Handeln auf einem Basar. So solle es aber nicht verstanden werden, sagte der Verteidiger eines 36-Jährigen aus Berlin. „Ich verteidige nicht die Tat, sondern meinen Mandanten.“ Deshalb seien auch dessen persönliche Umstände zu berücksichtigen.“ So sitze der 36-Jährige aus Berlin bereits seit über sechs Monaten in Untersuchungshaft. Er sei nicht einschlägig vorbestraft, könne nach seiner Entlassung wieder in Birkenwerder wohnen und habe die Zusage, als Mechaniker arbeiten zu können. Aus Sicht des Verteidigers alles Punkte, die für die Annahme eines minder schweren Falles sprechen würden.

Der Angeklagte muss sich derzeit unter anderem wegen Drogenhandels mit Waffen vor dem Landgericht Neuruppin verantworten. Mit ihm auf der Anklagebank sitzt eine 51-Jährige wegen Beihilfe zum Drogenhandel.

Angeklagter will ein zeitnahes Ende des Verfahrens

Für die Verteidigung geht es um ein moderates Strafmaß. Der zuvor vom Gericht vorgeschlagene Strafrahmen, nämlich für den Fall eines glaubhaften Geständnisses eine Gesamtstrafe von mindestens viereinhalb und höchstens fünfeinhalb Jahren zu verhängen, schien dem Verteidiger zunächst zu hoch. Nach längerem Überlegen meinte er, sie könnten sich damit anfreunden. Ein so genannter Deal kam nicht zustande, trotzdem packte der Angeklagte aus.

„Ich möchte einen Abschluss. Sie möchten ein glaubwürdiges Geständnis und dann bekomme Sie auch eins“, kündigte er an. Er beschrieb sich als Waffennarr genau wie sein Vater, der Sportschütze und Waffenträger sei. Die am 30. April bei einer polizeilichen Untersuchung gefundenen scharfen Waffen seien fest in einem Schrank verschlossen gewesen, der Schlüssel sicher im Uhrenkasten verwahrt. „Ich habe die Waffen dort hingestellt, aber nicht benutzt. Ich laufe draußen nicht bewaffnet rum. Mit meinen über 1, 90 Metern kann ich mich auch so zur Wehr setzen.“

Als Türsteher Waffen eingesammelt und zu Hause aufbewahrt

Zu den anderen Waffen wie Wurfsterne, Schlagringe und Stahlrute äußerte er sich wie folgt: Er habe zehn Jahre als Türsteher gearbeitet. Bei Personenkontrollen seien viele solcher Gegenstände zusammen gekommen, die in einer Kiste gesammelt worden seien. Die habe er mit nach Hause genommen. gemacht habe er damit nichts. Die 60 bis 70 Schreckschusspistolen gehörten zu seiner Sammlung. Das bei ihm gefundene Cannabis, etwa 500 Gramm, sei teilweise zum Eigenbedarf gedacht gewesen, aber auch zum Weiterverkauf an Dritte, räumte er ein.

„Ich habe sie ausgenutzt“

Knapp zwei Kilogramm Marihuana fand die Polizei in der Wohnung der Mitangeklagten in Hohen Neuendorf. Die Drogen habe er mal besorgt und bei ihr deponiert. Sie seien in erster Linie für ihn, aber auch zu einem späteren Weiterverkauf bestimmt gewesen. Er habe die 51-Jährige überredet, obwohl sie Bedenken gehabt habe. Wie sie ausgesagt hatte, hat sie sich aus Liebe darauf eingelassen. Sie damit rein gezogen zu haben, bereue er. „Ich habe sie ausgenutzt und in große Schwierigkeiten gebracht“, zeigte er sich einsichtig.

Am 16. November ist mit einem Urteil zu rechnen.

Von Dagmar Simons