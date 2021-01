Nach Festnahme in Hohen Neuendorf: Schmuck sucht Besitzer

Hohen Neuendorf

Nachdem im Dezember 2020 in Hohen Neuendorf ein Mann nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus vorläufig festgenommen werden konnte, sucht die Polizei nun nach den Eigentümern verschiedener Schmuckstücke und Wertsachen. Diese konnten bei der Durchsuchung eines von dem Festgenommenen genutzten Zimmers in Berlin sichergestellt werden.

Bei den Gegenständen handelt es sich vorwiegend um Silberschmuck wie Ketten, Ohrringe und Ringe sowie Münzen. Nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass dieser Schmuck aus anderen Einbruchstaten im Jahr 2020 stammt. Die Tatorte liegen möglicherweise in den S-Bahn-Gemeinden nördlich von Berlin oder in Berlin.

Quelle: PD Nord

Zahlreiche Fotos der aufgefundenen Wertsachen können im Bürgerportal der Polizei Brandenburg unter https://polizei.brandenburg.de/fahndung/eigentuemer-von-schmuck-gesucht/2382081 angesehen werden.

Von MAZonline