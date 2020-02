Hohen Neuendorf

Die Polizei bittet um Mithilfe. Am 31. Juli 2019 kam es zwischen 12.30 Uhr und 12:45 Uhr in der Oranienburger Straße in Hohen Neuendorf zu einem Diebstahl aus einem Büroraum.

Der Tatverdächtige begab sich dabei in ein Büro mit dem Vorwand, ob es in der Umgebung Krankenhäuser gibt, wo er sich bewerben könne. Die Mitarbeiterin zeigte dem Tatverdächtigen daraufhin den Weg am Fenster. Dabei entwendete er das auf dem Schreibtisch liegende Mobiltelefon der Frau.

Der laut Zeugenaussagen arabischstämmige Mann ist etwa 1,75 Meter groß, zwischen 25 und 35 Jahre alt, er hat eine schmale Statur, schwarzes kurzes Haar mit einem Dreitagebart. Zudem hatte er eine markante Nase und dunkle Augen. Er trug eine braune Blouson-Lederjacke, ein farbiges, eventuell rötliches T-Shirt, eine dunkle Hose sowie dunkle Sneaker. Er sprach Deutsch mit ausländischem Dialekt.

Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301/85 10 entgegen.

Von MAzonline