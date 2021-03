Nach dem Brand in Hohen Neuendorf: Kripo beginnt zu ermitteln

Hohen Neuendorf

Noch am Vormittag liegt beißender Qualm über der Brandstelle. Über dem Parkplatz auf dem Lidl-Gewerbehof in der Hohen Neuendorfer Backofenstraße riecht es immer noch stark nach Rauch, überall bleiben die Menschen stehen und sehen das Desaster.

Gegen 2 Uhr in der Nacht zum Sonnabend war die Nachtruhe in Hohen Neuendorf beendet. Bei der Feuerwehr ging ein Notruf ein. Der Gebäudekomplex, in dem sich die Geschäfte der Unternehmen Kik, Fressnapf und Tedi befinden, brannte lichterloh.

Zur Galerie Bei dem Feuer in Hohen Neuendorf waren Wehren aus allen umliegenden Orten im Einsatz. Sie hatten das Feuer am frühen Morgen unter Kontrolle. Damit war die Arbeit aber längst nicht beendet.

Laut Polizeiangaben war das Feuer an der Rückseite des Gebäudes ausgebrochen. Das bestätigte am Sonnabendvormittag auch Hohen Neuendorfs Stadtwehrführer Mario Briese in einem Gespräch mit der MAZ. „Kurz vor 2 Uhr wurden wir alarmiert. Der hintere Bereich hat bereits im Vollbrand gestanden“, berichtete er.

In Spitzenzeiten waren 98 Einsatzkräfte vor Ort. Im Einsatz waren konkret die Feuerwehren aus Hohen Neuendorf, Hennigsdorf, Schildow, Schönfließ, Glienicke, Birkenwerder sowie die Schnelle Einsatzgruppe des DRK. Am späteren Sonnabendmorgen fuhr auch das Technische Hilfswerk aus Berlin-Schöneberg zum Brandort.

„Das ganze Objekt konnten wir leider nicht halten“, sagte Mario Briese. Heißt: Das Gebäude mit den drei Einkaufsmärkten brannte vollständig aus. Am Sonnabendvormittag waren nur noch die Trümmerreste davon zu sehen. Durch die leichte Bauweise des Dachstuhls sei das Gebäude während der Löscharbeiten zusammengestürzt.

Am Vormittag fanden weitere Löscharbeiten statt, denn es loderten zwar keine Flammen mehr, aber an vielen Stellen drangen noch Rauchschwaden aus den Trümmern. Immer wieder hatten es die Brandbekämpfer mit neuen Glutnestern zu tun. Mit einem Radlader haben die Helfer die Brandreste auseinandergezogen, damit die Feuerwehrleute besser an die einzelnen Glutnester herankommen konnten.

In der Nacht waren umliegende Gebäude in Gefahr

Zu Beginn des Einsatzes in der Nacht herrschte noch eine große Gefahr, dass umliegende Gebäude von dem Brand in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Direkt nebenan befindet sich der Lidl-Markt. Aber das Feuer konnte so weit bekämpft werden, dass das Geschäft ganz normal am Morgen öffnen konnte. In Gefahr waren aber auch die umliegenden Wohnhäuser. Das Feuer konnte aber auch da nicht übergreifen. Problematisch sei zudem gewesen, dass es während des Einsatzes immer noch zu Explosionen von Druckbehältern gekommen sei, so Stadtwehrführer Mario Briese. Dazu hätten Spraydosen gehört, aber auch Gasflaschen, die normalerweise zum Befüllen von Ballons verwendet werden.

„Das war kein alltäglicher Einsatz gewesen“, so der Feuerwehrmann weiter. „Das ist schon eine größere Geschichte.“ Genauere Informationen zur Ursache kann derzeit noch niemand geben. Auch nicht, ob es Brandstiftung war. Die Ermittlungen laufen. Die Kriminaltechniker arbeiten daran.

Hohen Neuendorfer entsetzt

Mit einem Flatterband ist das Areal am Sonnabendvormittag abgesperrt gewesen. Auf verschiedenen Stellen des Parkplatzes standen Menschen, einige schienen angesichts der komplett abgebranntes Gebäudekomplexes entsetzt, andere begannen schon mit Vermutungen, was denn der Auslöser des Feuers gewesen sein könnte.

Der Großbrand in Hohen Neuendorf war direkt neben dem Gelände ausgebrochen, auf dem Anfang März 2020 ein Wohnhaus nach einer schweren Gasexplosion eingestürzt war.

Von Robert Tiesler und Andreas Fröhlich