Nach tödlichem Fahrrad-Unfall: Mahnwache auf der Landstraße zwischen Hennigsdorf und Stolpe

Zwei Wochen nach dem tödlichen Unfall an der Landesstraße 171 zwischen Hennigsdorf und Hohen Neuendorf haben Fahrradaktivisten aus Oberhavel am Mittwochabend eine Mahnwache organisiert. Viele der etwa 60 Teilnehmer gehörten zum Radnetzwerk Oberhavel Süd, einem Zusammenschluss der ADFC-Ortsgruppen. Die meisten von ihnen kamen in Gruppen mit dem Rad zu der Stelle, an der der ältere Herr noch am Unfallort starb.

Die L 171 mit Blickrichtung nach Hennigsdorf. Die Polizei sorgte dafür, dass der Verkehr für einige Minuten ruhte. Quelle: Wiebke Wollek

„Wir wollen gemeinsam ein Zeichen setzen“, sagte Mitinitiator Thomas Hebestreit. „Wieder ist ein nicht-motorisierter Verkehrsteilnehmer gestorben, weil die Infrastruktur vorrangig auf den Autoverkehr ausgerichtet ist“, beklagte Hebestreit, Stadtverordneter der Bündnisgrünen in Oranienburg. An der Stelle des Unfalls kreuzt der Radfernweg Berlin-Kopenhagen die Landesstraße, die in diesem Abschnitt mit 100 Kilometern pro Stunde befahren werden darf. Die Oranienburgerin Nasrin Büttner vom Netzwerk „Parents 4 Future“, das sich für eine kindgerechte Zukunft einsetzt, legte einen Strauß weiße Rosen nieder.

Etwa 60 Teilnehmer versammeln sich auf der Landstraße. Das Geisterfahrrad wird künftig am Straßenrand stehen. Quelle: Wiebke Wollek

Sven Krein vom ADFC warnt: „Jeder Autofahrer weiß, dass man in der Stadt bei erlaubten 50 Km/h schnell mal bei 60 ist. Und bei 100 Km/h sind manche sogar kurzzeitig bei 120. Das sind dann schon Verhältnisse, wie auf einer Autobahn.“ Das weiße Geisterfahrrad als Symbol des Gedenkens sowie Kerzen und Blumen wurden für die kurzzeitige Absperrung auf der Straße platziert. Bei einem Unfall auf dem Radweg zwischen Hennigsdorf und Hohen Neuendorf ist am 14. Mai ein älterer Radfahrer tödlich verunglückt. In Höhe des Wasserwerkes überquerte er die Fahrbahn und wurde von einem PKW erfasst. Er fuhr die Strecke täglich und hatte dennoch offenbar das Tempo der Autos falsch eingeschätzt. Der Radfahrer erlag am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Thomas Hebestreit: „Die Schuldfrage ist heute nachrangig.“ Er plädiert in diesem Bereich für eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 Km/h und eine Querungshilfe.

Die Polizei sorgte für die Sicherheit der Gäste. Quelle: Wiebke Wollek

