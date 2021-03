Nadelöhr soll bald Geschichte sein: Die Eisenbahnbrücke an der Karl-Marx-Straße wird abgerissen

Hohen Neuendorf

Die Karl-Marx-Straße steht immer wieder in der Diskussion, wenn es um die Sicherheit für Radfahrer geht. Auf Höhe der Eisenbahnbrücke ist die Straße ein echtes Nadelöhr. Doch in naher Zukunft steht der Abriss und Neubau der Brücke an. Im Zuge des Austauschs soll dann auch die Straße an dieser Gefahrenstelle breiter werden, wie Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) im virtuellen Stadtgespräch vergangene Woche bestätigte. Mit der Baumaßnahme sei der beidseitige Ausbau von Geh- und Radwegen geplant.

Die Bahnbrücke an der Karl-Marx-Straße wird erneuert. Quelle: Enrico Kugler

Auch die Hohen Neuendorferin Uta Lamprecht vom ADFC beschäftigt sich schon länger mit der Sicherheit für Radfahrer, speziell Schulwegen, und hat einmal exemplarisch die Karl-Marx-Straße analysiert. Sie kann gleich eine Vielzahl von Problemen aufzählen: „Radfahrenden steht es frei, auf dem Gehweg oder auf der Fahrbahn zu fahren, doch dies ist vielen Verkehrsteilnehmern nicht klar. Hinzu kommt, dass der Gehweg schmal ist, unübersichtlich und uneben, das ist fürs Radfahren eigentlich nicht geeignet.“ Zum Vergleich führt sie an: „Ein für Radfahrer benutzungspflichtiger gemeinsamer Geh – und Radweg muss nach Bauvorschrift mindestens 2,50 Meter breit sein – dieser Weg ist an mehreren Stellen nur etwa einen Meter breit.“ Sie sieht noch eine weitere Gefahrenquelle: „Hängenbleiben mit dem Lenker an Mauervorsprüngen.“ Hier kann es zu bösen Verletzungen kommen. „Radfahrer müssen auf dem Gehweg Schrittgeschwindigkeit fahren. Wenn nötig, müssen Radfahrende warten. Viele Fahrradfahrer möchten aber gern schneller fahren. Das nächste Problem: Schrittgeschwindigkeit ist nicht eindeutig definiert, laut verschiedener Gerichtsurteile mal 5 bis 7 Stundenkilometer, mal 10 oder 15 Kilometer pro Stunde.“ Doch viele Fahrradfahrer fühlen sich auf der Fahrbahn nicht sicher genug, viele fahren auf dem Gehweg zu schnell. Hinzu kommt: „Viele Fahrradfahrer fahren auf diesem Gehweg auf der falschen Seite. Das hat auch damit zu tun, dass sich Startpunkte und Ziele auch auf dieser Straßenseite befinden und ein Seitenwechsel für Radfahrer relativ umständlich oder sogar gefährlich ist. Beim Fahren auf dem Gehweg müssen Radfahrer sich an die Geschwindigkeit der Fußgänger und Fußgängerinnen anpassen und dürfen diese nicht behindern. Überholen geht kaum und Begegnen ist schwierig.“

Dir Bahnunterführung an der Karl-Marx-Straße. Quelle: Enrico Kugler

Auch das Überholen oder Begegnungen mit Kinderwagen, Lastenrädern oder Elektromobilen sei schwer möglich. „Zwischen den Bäumen ist eine Bushaltestelle, dort stehen Menschen oder steigen ein oder aus, deshalb besteht die Gefahr des Zusammenstoßens. Fahren Radfahrer auf der Straße, um schneller vorwärtszukommen, werden sie möglicherweise mit überhöhter Geschwindigkeit und beziehungsweise oder zu geringem Abstand überholt. Es besteht akute Unfallgefahr.“ Uta Lamprecht kann noch weitere Probleme nennen: „Fahrradfahrer auf der Straße können eigentlich nicht von Autos überholt werden mit dem Mindestabstand von 1,50 Meter, ein vollständiger Spurwechsel wäre nötig, dafür ist diese Stelle zu unübersichtlich. Es gibt immer mehr relativ schnell fahrende Radfahrer – auch durch den steigenden Anteil an Elektrofahrrädern. Tückisch ist, dass ein Überholvorgang oft länger dauert, als gedacht, da ein E– Bike – Fahrer auf den ersten Blick relativ langsam in die Pedale tritt und nicht unbedingt besonders sportlich in Erscheinung tritt – im Vergleich zu den Rennradfahrern, die ja eigentlich überall auf der Fahrbahn fahren. An dieser Stelle kann ein längerer Überholvorgang mit wenig Abstand, beziehungsweise unerwartetem Gegenverkehr wegen der Unübersichtlichkeit äußerst gefährlich werden.“ Generell haben Untersuchungen des ADFC ergeben, dass Radfahrer auf der Fahrbahn von Autofahrern im Allgemeinen besser gesehen werden. Es komme zu weniger Unfällen, zum Beispiel beim Abbiegen, als wenn Radfahrer auf dem Gehweg fahren.

Von Wiebke Wollek