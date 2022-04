Neuauflage der „Borgsdorfer Geschichte(n)“: Heimatforscher lassen neue Erkenntnisse einfließen

Borgsdorf

Der Geschichtskreis des Stadtteils Borgsdorf hat eine Neuauflage der Hefte 2 und 3 der „Borgsdorfer Geschichte(n)“ herausgegeben. „Aufgrund des großen Interesses waren die Hefte seit längerer Zeit schon vergriffen“, informieren die Heimatforscher. Der einfache einfache Nachdruck der Hefte scheiterte 2020 an der komplizierten Korrektur der alten Druckvorlage. Zudem habe es einen umfangreichen Erkenntnisgewinn bei der Auswertung des „Briesetal-Boten“, einer Lokalzeitung aus den Jahren zwischen 1902 bis 1943, sowie anderer Quellen gegeben. Dadurch seien zu den beiden Themen der beiden Hefte neue Details bekannt geworden, „die eine komplette Überarbeitung und Neugestaltung beider Hefte möglich und notwendig machten“.

Ein „n“bei der Nummerierung weist auf Neuausgabe hin

Beide erscheinen nun mit der ursprünglichen Thematik und Heftnummer 2 beziehungsweise 3, aber haben ein „n“ als Anhang für den neuen und erweiterten Inhalt. Dieser werde auch durch ein jeweils neues Titelbild und eine neue Karte auf der Rückseite verdeutlicht. „Um das Interesse der Borgsdorfer in der hoffentlich bald beendeten Corona-Zeit zu bedienen, haben wir zunächst das Heft 2n – ,Geschäfte in Alt-Borgsdorf und Pinnow’ – überarbeitet und drucken lassen“, wird informiert. Heft 3n – „Geschäfte in der Kolonie, am Bahnhof und der Siedelung“ – sei derzeit noch in Vorbereitung.

Der Einband der Neuauflage. Quelle: privat

„Die Struktur beider Hefte haben wir jeweils übernommen“, so die Autoren. Im Heft 2n habe sich allerdings der Umfang von 32 auf 56 Seiten Inhalt erweitert. Weitere ehemalige Geschäfte in den Ortsteilen seien aufgenommen worden – wie der Fahrrad-Händler Otto Rodewald aus Pinnow und die Spargel- und Obstplantage westlich vom Pioniersee und dem Alten Gutshof.

Vertrieb über die Apotheke in Borgsdorf

Die Hefte sind wie üblich in der Einhorn-Apotheke Borgsdorf gegen einen Spendenbetrag erhältlich. „Leider haben wir wegen fehlender Vortrags- und Kontaktmöglichkeiten seit dem 19. Oktober 2019 keine Spendeneinnahmen und müssen die Neuauflagen zunächst vorfinanzieren.“ Diese werde für vier Euro angeboten. Wer bereits ein älteres Heft 2 besitzt, könne die 2n für drei Euro erhalten. „Wir verwenden diese Spendengelder jeweils für die Herstellung weiterer Publikationen, die Begleichung von Unkosten bei der Archivforschung, dem Erwerb von Präsentationsgeräten und Saalmieten“, informieren die Mitglieder des Geschichtskreises.

