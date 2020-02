Neue Ideen für den Bürgerhaushalt sammelt die Stadt ab kommender Woche

Hohen Neuendorf

Über ein Gesamtbudget von 100 000 Euro können die Hohen Neuendorfer auch in diesem Jahr wieder entscheiden –per Abstimmung im Sommer. Dafür sind kreative neue Vorschläge aus der Bevölkerung gefragt. Jeder Einwohner darf ab dem 10. Februar Projekte vorschlagen. Dafür gibt es keine Altersgrenze, auch Kinder können sich beteiligen, ihre Ideen einbringen und auch am 15. August vom Vormittag bis zum frühen Abend im Rathaus abstimmen.

Für diesen Tag hat sich Susanne Kübler, die in der Stadtverwaltung federführend für den Bürgerhaushalt zuständig ist, etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Das Kino-Open-Air, selbst ein Projekt aus dem Bürgerbudget, wird parallel zur Abstimmungsveranstaltung auf der Wiese hinterm Rathaus stattfinden. Bürgermeister Steffen Apelt ( CDU) rechnet für dieses Jahr mit steigendem Interesse der Bürger. Schließlich zeigt sich in der Stadt, dass die Projekte mit den meisten Stimmen auch tatsächlich im Folgejahr in die Realität umgesetzt werden. Ausnahmen sind besonders umfangreiche Verfahren, wie das Open-Air-Kino. „So etwas muss lange geprüft werden wegen der Lizenzen für die Filme“, erklärt Susanne Kübler, die einen externen Veranstalter für die Kino-Vorführung gewinnen konnte. Andere Wünsche, wie das Aufstellen von Bänken oder Abfallbehältern, können unkomplizierter erfüllt werden.

Sechs Wochen Zeit zum Sammeln neuer Ideen

Sechs Wochen lang haben die Hohen Neuendorfer Zeit, ihre Vorschläge einzureichen. Dafür haben sie mehrere Möglichkeiten. „Am liebsten ist es uns, wenn uns die Ideen online über die Homepage der Stadt übermittelt werden“, sagt Susanne Kübler. „Wer möchte, darf uns auch eine E-Mail schreiben.“ Natürlich sind auch diejenigen gefragt, die nicht online unterwegs sind. Im Rathaus oder in der Bibliothek können Vorschläge schriftlich abgegeben werden. Per Flyer, die in alle Haushalte verteilt werden, informiert die Stadt ausführlich über das Prozedere.

Ende März beginnt die Verwaltung damit, die Vorschläge dahingehend zu prüfen, ob sie für die Abstimmung zugelassen werden. Wenn eine Idee nicht den Kriterien des Bürgerhaushaltes entspricht, liegt es meist entweder daran, dass die Umsetzung die Kostengrenze von 30 000 Euro pro Projekt überschreitet oder daran, dass die Stadtverwaltung nicht für die Umsetzung verantwortlich ist. Dies betrifft vor allem Wünsche, die mit Straßenverkehr oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu tun haben. „Diese schicken wir an den Landkreis weiter“, sagt Steffen Apelt. „Der Bau eines Schwimmbades oder Kinos würden den finanziellen Rahmen deutlich sprengen.“ Hinzu kommt, dass ein Projekt keine dauerhaften Folgekosten verursachen darf. So muss zum Beispiel auch das Schaffen neuer Personalstellen abgelehnt werden. Diese lassen sich nicht mit einer einmaligen Summe finanzieren.

„Mach mit fit“ künftig auf dem Rathausvorplatz

Die gute Nachricht ist aber: „Grundsätzlich werden alle Ideen von uns wahrgenommen und geprüft. Der ein oder andere Vorschlag kann eventuell im kommunalen Haushalt eingestellt werden“, erklärt Susanne Kübler. Manchmal ist das Bürgerbudget auch ein Anstoß für Projekte, die in den Folgejahren weiterlaufen. So war „Mach mit fit“, eine öffentliche Sportstunde unter freiem Himmel, eine Idee aus dem Bürgerhaushalt 2018. Das Training, nach Vorbild von „Fit vorm Schloss“ in Oranienburg, soll künftig aus dem kommunalen Haushalt bezahlt werden. „Das machen wir dieses Jahr auf dem Rathausvorplatz, der im Mai fertig werden soll“, verspricht der Bürgermeister.

Neu ist, dass bei der Abstimmung im Sommer erstmals digitale Geräte zum Einsatz kommen. In den Vorjahren wurden analog Punkte verteilt. An den neuen Geräten können die Besucher vor Ort ihre Lieblingsprojekte anklicken. Eine reine Online-Abstimmung von zu Hause wird im Rathaus nicht befürwortet. „Ich freue mich schon auf viele interessante Gespräche an diesem Tag“, sagt Apelt.

Von Wiebke Wollek