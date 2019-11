Nussfest der Landfrauen: Köstlichkeiten in Stolpe

Stolpe

„Zusammen mit einer Freundin wollten wir eigentlich nur Nüsse verkaufen. Die nicht verkauften haben wir dann zum basteln genommen und auch angeboten“, erinnert sich Edeltraut Matthes an die Anfänge des Nussfestes im Hohen Neuendorfer Ortsteil Stolpe. Seitdem sind 25 Jahre vergangen, am Sonnabend feierte das kleine, aber feine Fest Jubiläum.

Trotz Nieselregens strömten viele Besucher in das Bürgerhaus von Stolpe, um sich an leckeren Kuchen, Broten und anderen Köstlichkeiten zu erfreuen. Auch die Stände mit liebevoll dekorierten Bastelutensilien waren gut frequentiert. Organisiert wurde das Nussfest wieder von den Stolper Landfrauen, an deren Spitze seit vielen Jahren Edeltraut Matthes steht. „Mit unserer damaligen Idee entstanden auch die Landfrauen, da sich immer mehr unserer Idee anschlossen“, erinnert sich die Vorsitzende. „In Stolpe gab es schon immer viele Nussbäume, daher gehört die Nuss einfach zu Stolpe“, ergänzt Elke Rettmann, die zweite Vorsitzende der Landfrauen.

Kuchen gab es reichlich. Quelle: Robert Roeske

Unterstützung bekamen die Landfrauen aus Stolpe wieder reichlich, so auch von Bäckermeister Christian Heide aus Birkenwerder. „Wir bringen ihm die Nüsse und er macht dann daraus das tolle Nussbrot“, erklärt Edeltraud Matthes. Knapp 15 Stände waren am Sonnabend aufgebaut, „wobei man versuchte den Aufwand im Vorfeld so gering wie möglich zu halten“, wie Edeltraud Matthes erklärt.

25 Mitglieder haben die Landfrauen aus Stolpe inzwischen und das bunt gemischt durch alle Generationen. Die jüngste „Landfrau“ ist 30, die älteste 94. „Auch heute sieht man ja wieder, mit welchen Engagement alle an die Sache herangehen. Alle sind mit Herzblut dabei“, freut sich Edeltraut Matthes. Und den Besuchern gefällt es. „Ich komme extra aus Berlin nur wegen dem Nussfest nach Stolpe, mir haben Freunde davon erzählt. Das Brot und der Kuchen ist super lecker und ein Besuch lohnt sich. Hier steckt viel Liebe im Detail, ich komme gerne wieder“, zeigt sich auch Manfred Siebel aus Berlin-Wilmersdorf begeistert.

„Wir wollen auch das alte Handwerk am Leben erhalten“, hieß es in Stolpe. Quelle: Robert Roeske

Für Edeltraut Matthes und ihre Mitstreiterinnen geht es aber auch um die Wahrung alter Traditionen. „Wir wollen auch das alte Handwerk am Leben erhalten. Bei uns kann man noch Stricken, Nähen, Spinnen oder Häkeln. Uns ist es wichtig, auch gerade den jüngeren dies noch mit auf den Weg zu geben.“

Wöchentlich treffen sich die Landfrauen aus Stolpe, verbringen dann gemeinsam Zeit miteinander. Unter anderem brachten die Landfrauen auch vor fünf Jahren ein Backbuch heraus. Nach vier kurzweiligen Stunden war das 25. Nussfest schon wieder vorbei und die Vorfreude auf die 26. Auflage groß.

Von Knut Hagedorn