Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel im Überblick:

Velten : Hakenkreuze geschmiert

Der Polizei wurde am Sonnabendmittag (11. April) über eine Internetanzeige bekannt, dass an einem VW Passat in der Tobias-Christopher-Feilner Straße auf der verschmutzen Heckscheibe augenscheinlich mit dem Finger durch bisher unbekannte Person zwei Hakenkreuze geschmiert wurden. Eine Anzeige wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde aufgenommen.

Hohen Neuendorf : Kennzeichen entwendet

Von einem VW Golf, welcher in der Husemannstraße auf einem verschlossenen Grundstück stand, wurden vom Sonntagmittag bis Montagmittag die beiden Kennzeichentafeln OHV-WW 333 abmontiert und entwendet. Die Kennzeichen wurden in Fahndung gesetzt.

Velten : Hoher Sachschaden nach Einbruch

Zu einem Firmengelände in der Berliner Straße verschafften sich bisher Unbekannte im Zeitraum von Sonntag (12. April) bis Dienstag (14. April) gewaltsam Zutritt. Von hieraus kamen sie auch auf die Grundstücke von fünf weiteren Firmen. Sie entwendeten diverse Werkzeuge und Geräte. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt über 20.000 Euro. Kriminaltechniker untersuchten die Tatorte, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Vehlefanz : Rassistische Aufkleber

Im Ortsteil Vehlefanz brachten bisher Unbekannte an einem Schild in der Bärenklauer Straße zwei Aufkleber mit rassistischem Inhalt an. Die Aufkleber wurden sichergestellt. Das Dezernat Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Volksverhetzung übernommen.

