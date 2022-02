Oberhavel steht auf: Grünen-Landtagsabgeordneter schaltet sich in Diskurs ein

Hohen Neuendorf

„Ich finde, das darf so nicht unwidersprochen stehen bleiben“, sagt der Landtagsabgeordnete Thomas von Gizycki (B 90/Grüne) aus Hohen Neuendorf mit Verweis auf einen Bericht in der MAZ vom 11. Februar über ein Gespräch von „Oberhavel steht auf“ mit dem Kreistagsabgeordneten Michael Heider (CDU).

Thomas von Gizycki: „Herr Heider hat recht.“

Herr Heider habe völlig recht, wenn er sagt, die Sorgen und Probleme der Menschen rund um das Thema Corona müssten ernst genommen und gehört werden. „Aber genau das passiert doch auch“, sagt von Gizycki. Es gebe kein Thema, das seit zwei Jahren so intensiv und heftig diskutiert wird. „Gehört werden heißt aber nicht, diese Meinung auch zu teilen“, betont von Gizycki. Immerhin sei der weitaus größte Teil der Gesellschaft mit den getroffenen Maßnahmen weitgehend einverstanden – „jedenfalls kenne ich keine anderen Umfragen“.

Grundrechte werden gegeneinander abgewogen

„Was die Maßnahmen der Pandemiebekämpfung mit einem – von Herrn Müggenburg befürchteten – Abdriften in ein totalitäres System zu tun haben, erschließt sich vermutlich nur Menschen, die sich sehr einseitig informieren“, sagt der Landtagsabgeordnete. Ja, Grundrechte könnten eingeschränkt werden, wenn andere Grundrechte dem entgegenstehen. „Das ist völlig in Ordnung, solange das demokratisch beschlossen wird und der Rechtsstaat die Kontrolle ausübt“, so von Gizycki. „Das geschieht auch – und die Demokratie in Deutschland war nie besser und freier als heute.“

Ebenso entgegentreten wolle er dem dargestellten Eindruck, Impfungen würden nicht helfen. Bei einer Impfquote von mehr als 70 Prozent würden eben auch Geimpfte in den Kliniken auftauchen. „Ich war selber zwischen Weihnachten und Neujahr zu ambulanten Behandlung dort, um sicher zu gehen“, sagt der Abgeordnete. Auch Geimpfte könnten sich mit Corona infizieren. Von Gizycki: „Es war eine sehr leichte Erkrankung und alles war ok. Den Unterschied zwischen geimpft und ungeimpft sieht man doch hauptsächlich bei der Schwere der Erkrankung.“

Für ein Gespräch zu Corona bereit

Weder Herr Müggenburg noch sonst jemand von dieser Initiative habe sich bislang mit ihm in Verbindung gesetzt, so Thomas von Gizycki. „Als regional verantwortlicher Politiker, der auch über die Eindämmungsverordnung mitentscheidet, hätte ich das allerdings erwartet.“ Probleme könne man klären und man könne versuchen, Ängste zu nehmen und im Gespräch zu bleiben. „Am Ende müssen Politiker aber Entscheidungen fällen, die es nicht immer jedem Recht machen werden.“

Von Helge Treichel