Heiß diskutiert wurde am Montagabend im Kreisbildungsausschuss Oberhavel ein CDU-Antrag, der sich für eine Verbesserung der räumlichen Situation am Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf und dem Puschkin-Gymnasium in Hennigsdorf stark macht. Ausschlaggebend für dringend benötigte bauliche Anpassungen ist die teils dauerhafte Erhöhung der Klassenzüge aufgrund steigender Nachfrage und Bedarf seitens der Schüler.