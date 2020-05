Oberhavels größtes Restaurant öffnet wieder: Himmelspagode begrüßt ab 1. Juni seine Gäste

Hohen Neuendorf

Die beiden imposanten Löwen im Eingangsbereich erstrahlen im gewohnten Glanz, die Tische sind gestellt und das Personal ist bereit für den Neustart. Oberhavels größtes Restaurant – die Hohen Neuendorfer Himmelspagode – nimmt am 1. Juni wieder seinen Betrieb auf. „Wir sind überglücklich, endlich wieder Gäste begrüßen zu dürfen und freuen uns auf alle Besucher“, zeigt sich Geschäftsführer Wengui Yen glücklich über die Wiedereröffnung seines Hauses.

Die Nachfrage ist groß, am 1. Juni ist die Himmelspagode nahezu ausgebucht. Quelle: Robert Roeske

Während die meisten Gastronomen bereits am 15. Mai wieder öffneten, kehrt die Himmelspagode am Pfingstmontag zurück aus der coronabedingten Zwangspause. „Als wir am 18. März schließen mussten, haben wir unser gesamtes Haus auf Notbetrieb heruntergefahren. Demnach benötigten wir auch etwas mehr Zeit, um allen Anforderungen und Vorgaben gerecht zu werden“, begründet der 62-jährige Wengui Yen die verspätete Öffnung der Himmelspagode. Im Normalbetrieb bietet die Himmelspagode 392 Besuchern Platz, verteilt auf drei Etagen. Ab Pfingstmontag werden allerdings nicht alle Plätze zur Verfügung stehen.

Reservierungen notwendig

„Um den Abstands- und Hygienevorschriften gerecht zu werden, werden wir nur die Hälfte aller Plätze anbieten, verteilt auf zwei Etagen“, erklärt Geschäftsführer Yen, der seit der Eröffnung der Himmelspagode 2002 die Verantwortung über Oberhavels größtes Restaurant trägt. Die Sitzreihen am Fenster waren schon vor der Corona-Pandemie durch Glasscheiben getrennt, diese werden nun genutzt. Die gegenüberliegenden Sitzreihen, ohne Glasschutz, bleiben dagegen leer. „So können wir den Mindestabstand gewährleisten“, erklärt Restaurantmanager Hanguang Ming. Während zu „normalen“ Zeiten drei Etagen zur Verfügung stehen, werden ab dem 1. Juni nur zwei geöffnet. „Wir nutzen die dritte Etage als Warte- und Empfangshalle“, so Ming. Voraussetzung für eine Mahlzeit in der Himmelspagode ist allerdings eine vorherige Reservierung. Doch die Nachfrage nach chinesischen Speisen ist ungebrochen.

Die letzten Vorbereitungen laufen in der Himmelspagode. Quelle: Robert Roeske

„Wir sind schon jetzt fast ausgebucht für den Pfingstmontag, was uns natürlich sehr freut“, zeigt sich Wengui Yeng glücklich über den Andrang. Wie für alle Wirtschaftszweige riss die Corona-Pandemie auch in der Kasse der Himmelspagode ein großes Loch, der Umsatzverlust der vergangenen zweieinhalb Monate war gewaltig. „Wir haben einen wirtschaftlichen Verlust von mehr als 600 000 Euro eingefahren“, berichtet Hanguang Ming. Besonders schmerzhaft war für Geschäftsführer Wengui Ye auch der Verlust sämtlicher Lebensmittel zum Tage der Schließung.

Hoher wirtschaftlicher Verlust

„Wir mussten eine sehr große Mengte an Frischware wegwerfen, das war sehr bitter. Unsere Köche waren entsetzt und hatten Tränen in den Augen. Aber wir konnten diese Ware nicht retten“, so Wengui Ye. Unmittelbar nach der Schließung am 18. März wurde auch die gesamte Haustechnik heruntergefahren. Kühlanlagen, Schankanlagen, die Brandschutzvorrichten und sämtliche elektrischen Gerätschaften wurden abgeschaltet. „Als wir Mitte Mai erfuhren, das wir unter bestimmten Auflagen wieder öffnen dürfen, mussten wir dann die gesamte Technik des Hauses wieder hochfahren. Es wurden anschließend Tests vorgenommen, das hat deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet“, so Hanguang Ming. Nun jedoch sind alle Vorbereitungen abgeschlossen, nur noch kleinere Handgriffe sind zu bewerkstelligen, dann ist die Himmelspagode bereit für den Neustart am 1. Juni.

„Vor allem für unsere Mitarbeiter ist dies ein toller Tag, sie hatten eine schwere Zeit zu durchleben“, berichtet Wengui Ye. 37 Mitarbeiter beschäftigt die Himmelspagode, die meisten davon mussten in Kurzarbeit, mit unsicherer Perspektive. „Das Schlimmste in der Zeit war die Ungewissheit. Keiner konnte abschätzen, wann die Lockerungen eintreten werden. Für unsere Mitarbeiter natürlich ein herber Einschnitt“, so der Geschäftsführer, der betont, dass viele der Mitarbeiter zum festen Inventar der Himmelspagode gehören und zahlreiche Mitarbeiter seit der Eröffnung vor 18 Jahren mit an Bord sind.“Wir sind eine große Familie“, bekräftigt Wengui Ye. Unmittelbar nach der Schließung Mitte März beantragte die Himmelspagode auch staatliche Soforthilfe. „Diese wurde auch zeitnah gewährt. Wir haben die komplette Summe für die Gehälter unserer Mitarbeiter genutzt, um ihnen Sicherheit zu gewährleisten“, so Restaurantmanager Hanguang Ming. Dass die Wiedereröffnung nun am 1. Juni stattfindet, war für die Betreiber der Himmelspagode sogar eine Überraschung. „Wir hatten eigentlich befürchtet, dass es noch sehr viel länger gehen würde mit den Beschränkungen. In China hat es vier Monate gedauert, bis man wieder etwas zur Normalität zurückkehrte“, berichtet Wengui Ye.

Kein Büffetessen und Maskenpflicht

Liebhaber des Büffetessen müssen sich allerdings noch gedulden, denn dies ist laut Richtlinien nicht gestattet, es wird à la carte serviert, dafür wurde auch eine neue Speisekarte entworfen. Zudem hat sich die Himmelspagode mit ausreichend Schutzmasken eingedeckt, über 3000 Masken sind vor Ort. „Es gilt für unser Personal Maskenpflicht, auch der Gast muss bis er am Tisch ist eine Maske tragen“, berichtet Hanguang Ming. Sollte ein Gast mal seine Maske vergessen haben, „haben wir im Notfall eine parat“, so Wengui Ye. Zudem werden Hinweisschilder am Boden und an den Wänden angebracht für die Abstandsregelungen, man möchte auf alles vorbereitet sein in der Himmelspagode. „Wir sind nicht nur sehr darauf bedacht, die Richtlinien und Maßgaben einzuhalten, sondern wollen natürlich unsere Mitarbeiter und unsere Gäste so gut es geht schützen“, so Geschäftsführer Wengui Ye, der sich zusammen mit seinem hoch motivierten Team auf die langersehnte Wiedereröffnung freut. „Alle Mitarbeiter strahlen, endlich können wir wieder unserer Arbeit nachgehen. Die Schließzeit war der Horror für uns alle, umso glücklicher sind wir alle über den Start am 1. Juni.“

Von Knut Hagedorn