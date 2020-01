Hohen Neuendorf

Zwei Höhepunkte bietet die Dr.-Hugo-Rosenthal-Oberschule am Freitag, 10. Januar 2020. Von 16 bis 19 Uhr sind die Eltern aus den fünften und sechsten Klassen der Grundschulen sowie alle Einwohner der Stadt zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Es besteht die Möglichkeit, mit Schülern, Eltern, Lehrkräften und Schulleitung ins Gespräch zu kommen, sich die modernen Fachräume und viele interessante Lern- und Projektergebnisse anzuschauen, sich bei Vertretern der Georg-Mendheim- und Eduard-Maurer-Oberstufenzentren sowie mehreren Betrieben aus Oberhavel und Berlin über die Ausbildungsperspektiven nach Abschluss der Oberschule zu informieren oder im Schülercafé einige Leckereien zu probieren. Der Schulförderverein stellt sich den Besuchern vor und betreibt einen Grillstand. Die Schülerfirma bietet in Zusammenarbeit mit dem Imkerverein der Stadt ihre Produkte zum Verkauf an.

Der Projekttag beginnt am Vormittag mit dem in Oberhavel einmaligen Sechstklässler-Cup in der Stadthalle, zu dem Fußballmannschaften aus sechs Grundschulen der Stadt und Birkenwerder mit ihren sechsten Klassen eingeladen sind, um einerseits um den Wanderpokal zu spielen und andererseits die Dr. Hugo Rosenthal Oberschule zu besuchen.

In der spielfreien Zeit haben die anwesenden sechsten Klassen die Chance, einen Wissenswettbewerb zu gewinnen. Die Oberschüler werden die jungen Gäste begleiten und ihnen gern ihre Schule präsentieren. Neben einem Rundgang durch die Oberschule können die Grundschüler verschiedene Stationen ausprobieren oder eine Stärkung im Schülercafé genießen. Bürgermeister Steffen Apelt hat die Schirmherrschaft über den Sportwettkampf übernommen. Anpfiff wird gegen 8.10 Uhr sein, die Siegerehrung in Anwesenheit des Bürgermeisters gegen 13.15 Uhr.

Katharina Schlumm, Schulleiterin der Dr.-Hugo-Rosenthal-Oberschule in Hohen Neuendorf. Quelle: Helge Treichel

Von MAZonline