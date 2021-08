Ohne Führerschein: 24-Jähriger verursacht Unfall in Borgsdorf

Borgsdorf

Mit einem Mercedes kam ein 24-Jähriger aus Oranienburg am Montag (23. August) gegen 13.45 Uhr von der Hauptstraße in Borgsdorf ab. Der Wagen prallte gegen einen Straßenbaum. Der 24-Jährige wurde dabei verletzt, so dass er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Oranienburger kann keinen Führerschein vorweisen

Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobenentnahme an, da der Verdacht auf den Konsum von Alkohol oder Betäubungsmitteln bestand. Nach Polizeiangaben lehnte der Oranienburger einen freiwilligen Vortest ab. Er war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Mercedes war musste abgeschleppt werden, der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline