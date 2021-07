Ortshistorischer Kalender für Birkenwerder und Hohen Neuendorf: Geschichte(n) für jeden Monat

Hohen Neuendorf/Birkenwerder

Spannende „Geschichte & Geschichten“ aus Bergfelde, Birkenwerder, Borgsdorf, Hohen Neuendorf und Stolpe – das ist das Markenzeichen des ortshistorischen Kalenders (Auflage: 800 Stück). Dessen Ausgabe für 2022 ist ab sofort für zehn Euro im Handel erhältlich, darunter in der Buchhandlung Behm, im Nähkästchen und in der Tourismusinformation in Birkenwerder. Herausgeber Volker Döring und sein Team präsentierten die liebevoll zusammengestellten Kalenderblätter wie immer im Juli.

Porträts von Orten und Menschen

Die Monats-Texte behandeln die Wassersportsiedlung „Venedig“ in Borgsdorf, die Hochwaldallee in der „Alten Kolonie“ von Bergfelde, die „Waldschänke“ an der Station Stolpe oder die Geschichte der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule. Außerdem werden mehrere Personen vorgestellt. Karla Schreiter-Eichler erinnert sich liebevoll an ihren Mann Hartmut Eichler, den populären Schlagersänger und späteren Maler aus Hohen Neuendorf. Im August werden der Bergfelder Maler und Grafiker Uwe Beckmann und seine Arbeit vorgestellt. Im Juli wird die im selben Monat im Jahr 2006 verstorbene Pfarrerin, Ortschronistin und Autorin Renate Vogel porträtiert. Unter dem Titel „Der Goldschmied aus der Friedrichstraße“ wird die Lebensgeschichte von Johannes Donath erzählt, aufgeschrieben von seinem Sohn Uwe Donath. Der Berliner sei durch Zufall auf die Kalenderserie aufmerksam geworden und habe sich an die Macher gewandt, berichtet Hauptautor Matthias Salchow. Er habe das als großen Glücksfall empfunden. Weitere Kalenderblätter befassen sich mit dem polnischen Ehrenmal in Hohen Neuendorf, die Borgsdorfer Bäckerei in der Berliner Straße 31 sowie Kubins Fischladen, der Ende 1975 von der DDR-Handelsorganisation HO übernommen wurde. Dass die Vorgeschichte und die mit dem Renteneintritt nach Westberlin verzogene Inhaberin Marga Kubin in dem Artikel der „Märkischen Volksstimme“ mit keiner Silbe erwähnt wurde, findet Autor Matthias Salchow „schäbig“. Seit 1993 befinde sich die Vita-Apotheke in den Räumen.

Sein Liebling ist der Mai

Sein Lieblingsblatt sei der Mai, sagt Volker Döring. Dessen Beitrag behandele den im Lauf der Geschichte wechselnden Havelverlauf in Birkenwerder. Dies werde nicht nur textlich präzise nachvollzogen, sondern sei auch sehr anschaulich bebildert, darunter mit zwei Ausschnitten alter Karten. Eine Bonus-Geschichte ist auf der Rückseite des Titelblatts zu lesen. Sie befasst sich mit einem Ring von insgesamt 48 Schiebern. Dieser flog 1957 auf, 27 Hauptschuldige wurden festgenommen, darunter der selbstständige Fleischermeister Bernhard Gottlieb nebst Gattin. Ihre Hohen Neuendorfer Fleischerei (Titelfoto von 1930) stand laut einem Artikel in der Märkischen Volksstimme vom 18. Dezember 1957 im Zentrum des Betrugs. Fast elf Tonnen Fleisch hätten sie und ihre Helfershelfer innerhalb eines Jahres verschoben oder als HO-Ware in ihren Gaststätten oder Geschäften verkauft.

Den Kalender 2022 kündigte Volker Döring als den vorletzten an. Mit der 18. Ausgabe werde die Serie auslaufen, da in einigen Ortsteilen so langsam die Geschichten knapp würden, so der Herausgeber. Döring: „Damit entlassen wir unser Projekt dann in die Volljährigkeit.“

Von Helge Treichel