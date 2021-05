Bergfelde

Zielgerichtet geht Dirk Hartung zu dem merkwürdigen gelben Etwas am Fuß der alten Eiche. Er nimmt das Ding in die Hand und verschließt damit wieder sorgfältig die kleine Höhle. Hartung schaut verschmitzt in die Runde: „Waldbüro“ ist auf dem Brettchen zu lesen, darüber das Logo der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW).

Von diesem Punkt am Ende der Glienicker Straße haben Erholungssuchende die Wahl: Sie können am Mauerweg nach links zum Herthamoor gehen. Seit Ende vergangenen Jahres gibt es hier einen Steg ins Biotop, ein Projekt aus dem städtischen Bürgerhaushalt. „Das ist ein Ort der Stille“, sagt SDW-Vorsitzender Dirk Hartung und verweist auf den Charakter als Sackgasse. „Die Leute sollen verharren, die Natur beobachten und nicht durchlaufen“, ergänzt Richard Bergmann. Der 54-Jährige ist der 2. Vorsitzende und verweist auf den barrierefreien Zugang aus Recycling-Planken. „Wir haben der Natur geholfen, sich selber zu helfen“, sagt er und blickt über die Wasserfläche des Erlenbruchs. Die Stadt leite seit einiger Zeit das Regenwasser ein und ein kleines Wehr soll es bis auf 60 Zentimeter aufstauen.

Auf dem Weg zum ehemaligen Grenzturm erzählt das Führungsgespann von weiteren Arbeitseinsätzen und Projekten. Unter anderem schwebt ihnen ein Schulwald vor, wie ihn die SDW seit Jahrzehnten entwickelt. Zu einem wahren Besuchermagneten habe sich auch die neu gestaltete Mauer-Gedenkstätte entwickelt. Bis zu 100 Besucher seien allein am Pfingstmontag in der Ausstellung gewesen, viele weitere hätten sich auf der Freifläche aufgehalten. „Wir sind froh, dass wir wieder Gäste begrüßen dürfen und wieder ein paar Spenden akquirieren können“, sagt Richard Bergmann. Seit einem guten Jahr seien keine Veranstaltungen mehr möglich. Besucher seien nur in der kurzen Phase im vergangenen Sommer erlaubt gewesen. „Dank unserer Pflegeverträge für das Einheitsdenkmal und das Herthamoor konnten wir unsere laufenden Kosten wenigstens einigermaßen decken“, so der 2. Vorsitzende.

Ein kleiner Abstecher führt über die Bahnstrecke zum HDZ. Vor dem Rewe, Aldi und dm ist kaum ein Parkplatz frei. Es herrscht Geschäftigkeit. Über die desolate Brücke der Schönfließer und Hohen Neuendorfer Straße (L 171) geht es zurück. Die wichtige Verbindung soll bereits ab September gekappt werden, damit die Brücke erneuert werden kann. „Wir sind noch in Diskussion, ob eine Behelfsbrücke gebaut wird“, sagt Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) auf Nachfrage am Telefon. Mindestens werde es aber eine Übergangslösung für Fußgänger und Radfahrer geben, sichert er zu.

Der Stadtteil Bergfelde Bergfelde ist ein Stadtteil der Stadt Hohen Neuendorf. Der Ort wurde 1349 als „Bercholtz“ erstmals urkundlich erwähnt. 1653 bekam Luise Henriette von Oranien das Dorf von ihrem Mann, Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg geschenkt. In den folgenden Jahrhunderten wechselten die Besitzer und die Einwohnerzahl schwankte. Der Bau des Berliner Außenrings durch die Deutsche Reichsbahn brachte 1953 eine Teilung des Ortes durch die Gleisanlagen mit sich. Mit dem Bau der Berliner Mauer 1961 wurde die Verbindung zum unmittelbar angrenzenden Berlin zunächst unterbrochen. Seinen S-Bahnhof erhielt Bergfelde 1962 im Zuge des Lückenschlusses der S-Bahnverbindung zwischen Blankenburg und Hohen Neuendorf auf dem Berliner Außenring nach dem Mauerbau. Im Jahr 1993 wurde Bergfelde ein Teil der Gemeinde Hohen Neuendorf. Seit 1999 ist Hohen Neuendorf Stadt und Bergfelde damit einer von vier Stadtteilen. Quelle: Wikipedia

Nächste Station ist das Gebiet rund um die Dorfstraße. Zwei Männer mähen das Gras vor dem Büdnerhaus, das seit Jahren unter einer Plane versteckt ist. Das älteste Haus Bergfeldes stammt aus dem Jahr 1745 und soll nun doch noch saniert werden, nachdem es schon vor mehr als 20 Jahren vor dem Abriss stand. Eigentümer Joachim Faitsch will das unter Denkmalschutz stehende Lehmfachwerkhaus bis Ende 2023 sanieren. Große Transparente am Gartenzaun künden von dem Vorhaben. Zwischen 200 000 und 250 000 Euro werde dies wohl kosten, schätzt er. Der Landkreis hat dieses Vorhaben jüngst mit 24 000 Euro gefördert.

Vor der Feuerwache führt Daniela Weidlich ihren drei Jahre alten Zwergschnauzer „Rosi“ aus. Drei- bis viermal täglich gehe sie mit ihrer Vierbeinerin spazieren. Seit 2006 ist die 50-Jährige in Bergfelde zu Hause – und liebt den Ort. Nur in jüngster Zeit sei es für die Nachbarschaft in der Birkfeldstaße recht laut geworden. Baustelle. Weitere Wohnungen werden gebaut. „Für meinen Geschmack ist das viel zu eng bebaut“, sagt sie.

Martin Türk bei der Arbeit. Quelle: Helge Treichel

Martin Türk vom städtischen Bauhof Hohen Neuendorf sorgt mit seinen Kollegen rund um den S-Bahnhof für Ordnung und Sauberkeit. An diesem Dienstagvormittag leert der 48-Jährige die Papierkörbe und sammelt auf, was drumherum gelandet ist. Hübsch und gepflegt wirkt bereits das Denkmal im Dreieck zwischen Herthastraße und Schönfließer Straße (B 96a).

Weiter geht’s auf der Fasanenallee Richtung Summter Weg. Hier steht das neue Fort Knox von Bergfelde. Manche nennen die Anlage schlicht „JVA“. Gemeint ist die Baustelle für den Sportpark Bergfelde. Tatsächlich wirkt die Baustelle von außen betrachtet wie eine Wehranlage. Drinnen sind jedoch schon die Umrisse der Spielfelder, Laufbahnen und sogar der Kugelstoßringe zu erkennen. Teilweis ist bereits der federnde Belag aufgetragen worden. „Polytan“ steht auf den 200-Kilogramm-Fässern, die etwas abseits gelagert sind.

Der Sportpark aus Bergfelder Sicht. Quelle: Helge Treichel

Vor dem Funktionsgebäude, dessen Rückwand in die Schall-Abwehranlage integriert ist, laden Reinhard Polifka und Alexander Zech von der Firma Lufttechnik Gransee mehrere große Kisten ab. Die beiden Lindower beginnen kurz darauf mit der Montage der Lüftungstechnik. Auch die Monteure für die Heizungs-und Sanitärtechnik sind bereits vor Ort. Die Herausforderung für die Lüftungsbauer beschreibt der Ältere mit einem einzigen Wort: „Sichtmontage“. Das bedeutet, dass die Bauelemente nicht hinter Verblendungen verschwinden und für aller Augen sichtbar bleiben, so der 62-jährige Reinhard Polifka. Seit 30 Jahren ist er bereits für den Granseer Betrieb tätig.

Vom Fortschritt der Bauarbeiten überzeugt sich auch Christian Grimm regelmäßig. Der Vorsitzende des SV Grün-Weiß Bergfelde bekam auch zuletzt positive Signale aus dem Rathaus: „Alles im Plan!“ Die Pandemie habe zu keinen Verwerfungen im Baugeschehen geführt. „Die Baustelle ist gut über die Coronazeit gekommen“, so Grimm. „Wir sind frohen Mutes, wie geplant im Frühjahr nächsten Jahres einziehen zu können.“ Damit meint der Vereinschef nicht nur die 300 eigenen Vereinsmitglieder aller Altersklassen, sondern auch weitere Vereine. „Wir hoffen, dann alle Mannschaften bedienen zu können.“ Aber erst müsse auch der Rasen anwachsen und sich verfestigen.

Von Helge Treichel