In seinem Restaurant „Almrausch“ in Stolpe (Hohen Neuendorf) lebt Spitzenkoch Michael Karow (30) täglich seine Leidenschaft aus. Der gelernte Koch tüftelt, probiert und verfeinert seine Rezepte immer wieder. Zukünftig lässt er einmal monatlich auch die MAZ-Leser in seinen Kochtopf gucken. Das „Rezept des Monats“ veröffentlichen wir für alle MAZ-Leser zum Nachkochen.