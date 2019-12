Einstimmig votierten Oberhavels Kreistagsabgeordnete in der Fortsetzung der am 4. Dezember begonnenen Kreistagssitzung für die Erstellung eines Maßnahmen- und Zeitplans dringend benötigter notwendiger baulicher Verbesserungen und Anpassungen sowohl am Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf sowie am Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium in Hennigsdorf.