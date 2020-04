Petition für mehr Baumschutz im Mühlenbecker Land

Mühlenbecker Land

Die Bürgerinitiative (BI) „ Baumschutz Kommunal“ hat eine Petition an die Gemeindevertreter und den Bürgermeister gerichtet, laut der die bestehende Gehölzschutzsatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land geändert werden soll. „In unserer Gemeinde hat der Gesamtbaumbestand in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen“, stellt BI-Sprecher Alwin Schuster darin fest. Die Anzahl der Nachpflanzungen liege deutlich unter jener der Fällungen. Schuster: „Das Ziel, den Wald- und Gartencharakter unserer Gemeinde zu erhalten, ist stark gefährdet.“ Gerade in Zeiten der Klimaerwärmung sollte die Gemeinde jedoch dafür Sorge tragen, dass durch konsequentes Nachpflanzen an den Straßen und auf den Grundstücken für Schatten und Kühlung sowie für einen Lebensraum der Vögel gesorgt wird.

„Die bestehende Gehölzschutzsatzung ist ökologisch nicht vertretbar“, stellt Alwin Schuster fest. Die Mitglieder der Bürgerinitiative hätten deshalb intensiv beraten und in wochenlanger Arbeit einen Entwurf erstellt. Dieser basiere nicht auf der aktuellen Satzung, sondern sei angelehnt an die Ursprungssatzung von 2011 sowie die Satzung der Nachbargemeinde Glienicke. Wie in Glienicke sollen zum Beispiel bereits Bäume ab einem Stammumfang von 30 Zentimetern geschützt werden (aktuell 80 Zentimeter). Geschützt sollen laut dem Vorschlag auch einzelne, nicht im Verbund stehende Großsträucher ab einer Höhe von zwei Metern sein (bisher 2,5 m) und einer Grundfläche von zehn Quadratmetern (bisher 20). Als schützenswert aufgenommen sollten laut BI freiwachsende Hecken, die länger als zehn und höher als zwei Meter sind. Verändert werden soll auch das Prozedere zum Fällen von Bäumen, um Gefahren von Menschen oder erheblichen Sachwerten abzuwenden. Besonders wichtig sind den Baumschützern die Änderungen im Paragrafen 7, der Art und Umfang von Ersatzpflanzungen definiert sowie ersatzweise zu leistende Zahlungen. Festgeschrieben werden soll auch, dass die eingenommenen Ausgleichszahlungen ausschließlich für das Pflanzen von Straßenbäumen in der Gemeinde Mühlenbecker Land und deren Pflege genutzt werden.

Im Namen seiner Mitstreiter fordert Alwin Schuster die Kommunalpolitiker auf, „unsere Vorschläge zu prüfen, zu diskutieren und zu beschließen“. Eine gute Woche nach Eingang der Petition hat Schuster bereits eine Eingangsbestätigung erhalten. Das Thema werde voraussichtlich auf die Tagesordnung der nächsten öffentlichen Gemeindevertretersitzung am 22. Juni gesetzt.

Von Helge Treichel