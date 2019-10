Pilzsammler entdeckt Brandbombe

Schönfließ

Ein 52-jähriger Mann aus Schönfließ, der am Freitag mit seiner Familie im Wald zwischen Schönfließ und Bergfelde unterwegs war, stieß beim Sammeln von Pilzen in der Nähe des Heideplans auf eine 50-kg-Brandbombe aus dem zweiten Weltkrieg. Er meldete den Fund, sodass Polizei und Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) zum Einsatz kamen. Die Fachleute vom KMBD konnten allerdings am Abend Entwarnung geben: Der völlig verrostete Bombenkörper enthielt keinerlei gefährliche Stoffe mehr.

Die Überreste sind transportfertig. Quelle: Helge Treichel

Dies sei jedoch weder für seine Polizeikollegen noch für Bürger mit Sicherheit zu erkennen, warnte Polizeihauptkommissar Mathias Putzalla, der zu diesem Zeitpunkt als Dienstgruppenleiter im Einsatz war. „Im Verdachtsfall sollte das Fundstück weder berührt noch bewegt werden“, warnte der Beamte eindringlich alle Pilzsammler, die aktuell durch die Wälder streifen. Vielmehr sei sofort das Ordnungsamt der jeweiligen Kommune zu verständigen, außerhalb der üblichen Bürozeiten jedoch die Polizei. Lediglich geschulte Spezialisten seien imstande, die Gefahrenlage zu bewerten und den Gegenstand fachgerecht zu entsorgen. „Ich traue mir das selber nicht zu“, so Putzalla.

Die herbeigeeilten Spezialisten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst verladen die Überreste der Brandbombe. Quelle: Helge Treichel

Im aktuellen Fall hatte der Mann sein Fundstück gemeinsam mit den beiden Kindern, der Frau und der reichlichen Pilzausbeute nach Hause gebracht. Davor warnt Putzalla ausdrücklich. Am Schönfließer Wohnhaus warteten der Finder und die herbeigerufenen Polizisten dann auf die Männer vom KMBD. Feuerwerker Jens Simon stufte die völlig verrosteten Überreste als ungefährlich ein und verlud sie mit seinem Kollegen umgehend zum Abtransport. „Eine Evakuierung war nicht erforderlich und niemand kam zu Schaden“, resümiert der Polizeihauptkommissar den Einsatz am Freitagabend.

Von Helge Treichel