Hohen Neuendorf

Anfang Dezember eröffnete das „Haus Immenhof“, die Seniorenwohnanlage von Michael Bethke in Hohen Neuendorf. Da war es für Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) an der Zeit für einen seiner Unternehmensbesuche. Anlass war die Inbetriebnahme eines Briefkastens. Der war von Bewohnern gewünscht und mit Unterstützung die Stadtverwaltung kürzlich installiert worden. Treffpunkt war das ebenfalls von Bethke betriebene, aber öffentliche Restaurant „Anno 1900“, das bereits kurz nach seiner Eröffnung wieder schließen musste. Hauptthema an einem der urigen Stehtische: der Lockdown und seine Folgen für Gastwirte, zu denen sich auch Michael Bethke zählt.

Bürgermeister Steffen Apelt (l.) und Michael Bethke im Gespräch. Quelle: Helge Treichel

Er berichtete von einem Treffen von Unternehmern am Vorabend, bei dem es um Teilöffnungsstrategien und Oberhavel als mögliche Modellregion ging. „Eine Lösung kann nicht der nächste Lockdown sein“, machte Bethke deutlich, der sich unter anderen mit Spargelhofbetreiber Malte Voigts und Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz getroffen hatte. Mit fortschreitenden Impfungen, frischen Schnelltests mit Negativergebnis und zusätzlichem Hygienekonzept sollte den Menschen wieder Zugang zu Gastronomie, Einzelhandel und nicht zuletzt auch Kultur gewährt werden, so der Plan der Unternehmerrunde, die damit nun an die Politik herantreten möchte.

Provokant: Das Schild am Eingang des Restaurants „Anno 1900“. Quelle: Helge Treichel

„Ich empfinde die Corona-Politik zunehmend als fantasielos und angstgetrieben“, sagte Apelt. Angesichts der Praxis, dass Entscheidungen nur noch von oben nach unten durchgereicht würden, zeigte er sich „nur noch frustriert“. Die Akzeptanz der Menschen nehme stetig ab, nicht zuletzt durch den schleppenden Impffortschritt. Er habe mal rechtlich prüfen lassen, was einem Abweichler-Bürgermeister drohe. „Mindestens ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, gepaart mit Schadensersatzforderungen bis hin zum Amtsenthebungsverfahren.“ Auf den Entscheidungsebenen vermisse er Mut, Kreativität und Fantasie. Bei der Impfkampagne und der Unternehmerhilfe bilanziert Apelt ein Versagen auf höchster Ebene. Der Bedarf zeige sich an der Überbrückungshilfe für ortsansässige Unternehmer. 299 000 Euro habe die Stadt bereitgestellt, 52 000 Euro seien bereits ausgezahlt worden. 14 Anträge habe es bislang gegeben. Diese würden binnen einer Woche bearbeitet.

Das Wohnzimmer einer der drei Wohngemeinschaften. Quelle: Helge Treichel

Aber natürlich ging es bei dem Treffen auch um das Seniorenwohnen. Alle 75 Wohnungen seien belegt. 92 Personen seien eingezogen, sagte Michael Bethke, der das Objekt gepachtet hat. 400 Interessenten stünden auf der Warteliste. Die Wohnungen hätten anderthalb bis drei Zimmer und Größen von 34 bis 99 Quadratmeter. Alle würden über einen Balkon, eine Kammer und einen Hausnotruf verfügen. Außerdem gäbe es drei Wohngemeinschaften mit je zehn Plätzen. Hier sei gut die Hälfte der Zimmer mit 22 bis 24 Quadratmetern Größe belegt (mit Bad). Jede Wohngruppe verfüge über eine Küche und ein Wohnzimmer als Kommunikationsbereich. Außerdem gibt es eine Tagespflege mit 18 Plätzen, wo ein Beschäftigungsraum, ein Therapieraum und ein Tagesraum zur Verfügung stehen. Die Zahl der Gäste ist aktuell auf die Hälfte begrenzt und auch Besuche seitens des Patenkindergartens sind derzeit nicht möglich, bedauert Sybille Elke, die seit 1994 für Michael Bethke arbeitet und mit der Tagespflege eine neue Herausforderung fand.

Ballspiel: Alltag in der Tagespflege. Quelle: Helge Treichel

Insgesamt 1000 Mitarbeiter zähle sein Unternehmen, das in vier Bundesländern ansässig sei, sagt Bethke. In Hohen Neuendorf gäbe es 30 Mitarbeitende. Für acht ausländische Mitarbeiter zum Beispiel aus Kroatien könne er acht Apartments zur Verfügung stellen. Inzwischen habe er auch drei Asylbewerber gewinnen können.

„Für mich ist das die Wohnform der Zukunft“, sagte Bürgermeister Apelt nach dem Rundgang. Gründe für die große Nachfrage seien vor allem die Barrierefreiheit und die Geselligkeit, so Michael Bethke. Hilfe und Pflege stehe rund um die Uhr zur Verfügung.

Sybille Elke im Bastelraum der Tagespflege. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel